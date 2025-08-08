Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 09:32

Россиянам могут существенно облегчить обслуживание кредитов

Депутат Миронов: банки нужно обязать снижать ставку вслед за ключевой ЦБ РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Необходимо расширить основания для предоставления кредитных каникул и убрать лимиты по кредитам, из-за которых банки массово отказывают заемщикам, заявил NEWS.ru лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Кроме того, надо обязать кредиторов снижать ставки по выданным займам вслед за ставкой ЦБ РФ, подчеркнул парламентарий.

Банки массово отказывают людям в смягчении условий по кредитам. Не пересматривают ставки, хотя ЦБ снизил ключевую аж на 3% за последние месяцы, не дают кредитные каникулы. Из года в год по каникулам одобряется лишь от 10 до 30% заявок, по сути, этот механизм не работает в полной мере, — отметил Миронов.

Собеседник напомнил, что партия предлагает отменить лимиты по займам, на которые разрешается оформить каникулы. Например, для потребкредита лимит — 450 тысяч рублей, для автокредита — 1,6 млн рублей, объяснил Миронов. Если сумма больше, каникулы не дадут, отметил депутат.

Также «справороссы» предлагают расширить основания для получения кредитных каникул. На сегодня основных критерия два — ЧС и снижение дохода заемщика более чем на 30%. А если доход упал на 25%, это не имеет значения? Или формально доход остался прежним, но у человека, например, родился ребенок. Или он сам либо кто-то из близких тяжело заболел, получил инвалидность. Нужно учитывать не только доход, но и расходы, и изменение состава семьи, и ухудшение здоровья, — заявил Миронов.

Депутат также призвал обязать банки снижать ставки по уже выданным займам вслед за снижением ставки ЦБ. По его словам, не все финансовые организации одобряют данную процедуру.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что рост тарифов на ЖКУ в России зависит от географии региона и инфляции. По его словам, например, в северных областях, где долгая зима, отопление обходится для получателей услуг дороже.

