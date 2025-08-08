Россиянам могут существенно облегчить обслуживание кредитов

Необходимо расширить основания для предоставления кредитных каникул и убрать лимиты по кредитам, из-за которых банки массово отказывают заемщикам, заявил NEWS.ru лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Кроме того, надо обязать кредиторов снижать ставки по выданным займам вслед за ставкой ЦБ РФ, подчеркнул парламентарий.

Банки массово отказывают людям в смягчении условий по кредитам. Не пересматривают ставки, хотя ЦБ снизил ключевую аж на 3% за последние месяцы, не дают кредитные каникулы. Из года в год по каникулам одобряется лишь от 10 до 30% заявок, по сути, этот механизм не работает в полной мере, — отметил Миронов.

Собеседник напомнил, что партия предлагает отменить лимиты по займам, на которые разрешается оформить каникулы. Например, для потребкредита лимит — 450 тысяч рублей, для автокредита — 1,6 млн рублей, объяснил Миронов. Если сумма больше, каникулы не дадут, отметил депутат.

Также «справороссы» предлагают расширить основания для получения кредитных каникул. На сегодня основных критерия два — ЧС и снижение дохода заемщика более чем на 30%. А если доход упал на 25%, это не имеет значения? Или формально доход остался прежним, но у человека, например, родился ребенок. Или он сам либо кто-то из близких тяжело заболел, получил инвалидность. Нужно учитывать не только доход, но и расходы, и изменение состава семьи, и ухудшение здоровья, — заявил Миронов.

Депутат также призвал обязать банки снижать ставки по уже выданным займам вслед за снижением ставки ЦБ. По его словам, не все финансовые организации одобряют данную процедуру.

