Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 18:49

Стало известно, сколько компаний планируют повысить зарплаты сотрудникам

Около 76% предприятий намерены индексировать зарплаты сотрудникам в 2026 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Порядка 76% российских предприятий планируют провести индексацию заработных плат своим сотрудникам в 2026 году, сообщают «Известия» на данные ЦБ РФ. Компании в среднем намерены увеличить оплату труда в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции — на 5–10%.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов говорит, что в настоящее время на положение дел в бизнесе влияет ряд обстоятельств. По его словам, высокая ключевая ставка ведет к удорожанию кредитов, снижает потребительский спрос на товары длительного пользования и ужесточает требования к рентабельности проектов. Он также добавил, что для компаний становится все более ощутимой налоговая нагрузка.

При этом работники имеют возможность защитить свои права. Руководитель информационного отдела независимого профсоюза «Новый Труд» Мария Коледа рекомендует в первую очередь обращаться с этим вопросом к непосредственному руководству компании. Если ответа не последует, то стоит направить жалобу в Государственную инспекцию труда. Самым действенным способом в данной ситуации, по ее мнению, будет подача искового заявления в суд для взыскания причитающихся сумм.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что индексация пенсий для граждан, которые продолжают работать после ее назначения, будет и дальше проводиться правительством России. Он подтвердил, что повышение уровня пенсионного обеспечения для россиян уже предусмотрено.

индексации
зарплаты
ЦБ РФ
выплаты
Трудовой кодекс
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве заметили необычные «подснежники» в декабре
Вице-президент США послал американцев «отведать фекалий»
Лавров дал США четкий сигнал после захвата танкеров в Карибском море
Семья посадила на рейс умершую бабушку
Трагедия в семье, критика либералов, сериал об СВО: где сейчас Жигунов
Путин и Рахмон решили усилить борьбу с насилием после трагедии в Одинцово
«Ничего не сотворил»: политолог о вероятности импичмента Трампа
Россиян хотят пересадить в дирижабли
Раскрыта дата прощания с девочкой, погибшей при атаке ВСУ на Севастополь
«Похоронить невозможно»: продюсер Леонид Дзюник о карьере певицы Долиной
Опасный праздничный стол: какие продукты нельзя давать домашним питомцам
Капсула отеля во Внуково «заперла» девушку
В Белом доме отреагировали на слухи о расколе между Рубио и Уиткоффом
Загадочная воронка появилась в европейской стране и затянула лодки
Звезда «Что? Где? Когда?» покинет должность полпреда правительства в КС
«Повышают ставки»: член ОП о перспективах завершения конфликта на Украине
В Крыму вынесли приговор избившим боксера Двали и его товарища
В Госдуме сообщили плохую новость для навязчивых продавцов
Главного борца с коррупцией отправили в купянскую «мясорубку»
В Совфеде заявили о важности межпарламентского диалога РФ и Азербайджана
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.