Стало известно, сколько компаний планируют повысить зарплаты сотрудникам

Порядка 76% российских предприятий планируют провести индексацию заработных плат своим сотрудникам в 2026 году, сообщают «Известия» на данные ЦБ РФ. Компании в среднем намерены увеличить оплату труда в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции — на 5–10%.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов говорит, что в настоящее время на положение дел в бизнесе влияет ряд обстоятельств. По его словам, высокая ключевая ставка ведет к удорожанию кредитов, снижает потребительский спрос на товары длительного пользования и ужесточает требования к рентабельности проектов. Он также добавил, что для компаний становится все более ощутимой налоговая нагрузка.

При этом работники имеют возможность защитить свои права. Руководитель информационного отдела независимого профсоюза «Новый Труд» Мария Коледа рекомендует в первую очередь обращаться с этим вопросом к непосредственному руководству компании. Если ответа не последует, то стоит направить жалобу в Государственную инспекцию труда. Самым действенным способом в данной ситуации, по ее мнению, будет подача искового заявления в суд для взыскания причитающихся сумм.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что индексация пенсий для граждан, которые продолжают работать после ее назначения, будет и дальше проводиться правительством России. Он подтвердил, что повышение уровня пенсионного обеспечения для россиян уже предусмотрено.