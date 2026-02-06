Над Курской областью сбили два дрона ВСУ Минобороны: два украинских беспилотника сбили над Курской областью

Российская ПВО уничтожила два украинских беспилотника над территорией Курской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Инцидент произошел в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени.

В период с 16:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью беспилотников. По информации Минобороны, с 09:00 до 16:00 средства ПВО перехватили и уничтожили 14 вражеских дронов.

Кроме того, в ночь на 6 февраля силы ПВО сбили почти 40 украинских беспилотников над территорией России и акваторией Черного моря. Основное количество дронов уничтожили над Брянской и Белгородской областями.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что ВСУ используют новые дроны-камикадзе «Жук» для атак на мирное население и гражданскую инфраструктуру. По его словам, такие беспилотники можно уничтожить с помощью охотничьих дробовиков и малых средств ПВО.