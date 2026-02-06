Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 21:20

Над Курской областью сбили два дрона ВСУ

Минобороны: два украинских беспилотника сбили над Курской областью

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Российская ПВО уничтожила два украинских беспилотника над территорией Курской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Инцидент произошел в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени.

В период с 16:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью беспилотников. По информации Минобороны, с 09:00 до 16:00 средства ПВО перехватили и уничтожили 14 вражеских дронов.

Кроме того, в ночь на 6 февраля силы ПВО сбили почти 40 украинских беспилотников над территорией России и акваторией Черного моря. Основное количество дронов уничтожили над Брянской и Белгородской областями.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что ВСУ используют новые дроны-камикадзе «Жук» для атак на мирное население и гражданскую инфраструктуру. По его словам, такие беспилотники можно уничтожить с помощью охотничьих дробовиков и малых средств ПВО.

Курская область
дроны
ВСУ
ПВО
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Благотворительному магазину в США пожертвовали человеческий череп
В Казахстане запретили автономера, вызывающие ассоциации с геями
В Подмосковье учитель толкнул школьника в снег и сломал ему руку
«Что будет дальше?»: подписчики Сабурова поинтересовались о будущем «ЧБД»
Медведев наградил Михалкова гран-при премии «Слово»
Сийярто возмутился поведением украинской теннисистки на корте
«Насаждать нельзя»: Песков оценил идею введения дресс-кода в театрах
Над Курской областью сбили два дрона ВСУ
Турист пропал без вести в море
В Красноярске мать устроила перформанс под окнами роддома
Россиянка шантажировала бывшего мужа на $150 млн
Детские трупы в сауне и педофил-убийца: главные ЧП недели
«Немножко дурачок»: Мельникова оценила успех Борисова
Медведева, отказ уезжать из РФ, мнение об СВО: как живет Андрей Кайков
Жители Румынии десятками умирают от гриппа
ВОЗ накрыла волна массовых увольнений
Трамп удалил скандальный ролик с Обамой и обезьянами
«Отвечают вместе»: Путин оценил вклад писателей в жизнь общества
В Кремле рассказали о сроках следующего раунда переговоров по Украине
Что будет с ключевой ставкой в пятницу, 13-го: ждем решения ЦБ
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.