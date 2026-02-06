Свыше 10 дронов устроили налет над Белгородщину за день

Свыше 10 дронов устроили налет над Белгородщину за день Средства ПВО сбили над Белгородской областью 14 украинских дронов

Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область беспилотными летательными аппаратами в период с 09:00 по 16:00 по московскому времени, сообщили в Министерстве обороны России. По подсчетам ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 14 целей.

6 февраля в период с 09:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

В ночь на 6 февраля силы противовоздушной обороны сбили в небе над Россией почти 40 украинских беспилотников. Атаке с воздуха подверглись три региона страны, а также акватория Черного моря.

По данным Министерства обороны, всего за прошедшую неделю российские средства противовоздушной обороны сбили 63 снаряда американской системы HIMARS и четыре крылатые ракеты «Нептун». Также было уничтожено 1080 беспилотников самолетного типа и 23 управляемые авиационные бомбы.