Свыше 10 дронов устроили налет над Белгородщину за день

Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область беспилотными летательными аппаратами в период с 09:00 по 16:00 по московскому времени, сообщили в Министерстве обороны России. По подсчетам ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 14 целей.
6 февраля в период с 09:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.
В ночь на 6 февраля силы противовоздушной обороны сбили в небе над Россией почти 40 украинских беспилотников. Атаке с воздуха подверглись три региона страны, а также акватория Черного моря.
По данным Министерства обороны, всего за прошедшую неделю российские средства противовоздушной обороны сбили 63 снаряда американской системы HIMARS и четыре крылатые ракеты «Нептун». Также было уничтожено 1080 беспилотников самолетного типа и 23 управляемые авиационные бомбы.