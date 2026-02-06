Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 16:23

Свыше 10 дронов устроили налет над Белгородщину за день

Средства ПВО сбили над Белгородской областью 14 украинских дронов

ПВО ПВО Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область беспилотными летательными аппаратами в период с 09:00 по 16:00 по московскому времени, сообщили в Министерстве обороны России. По подсчетам ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 14 целей.

6 февраля в период с 09:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

В ночь на 6 февраля силы противовоздушной обороны сбили в небе над Россией почти 40 украинских беспилотников. Атаке с воздуха подверглись три региона страны, а также акватория Черного моря.

По данным Министерства обороны, всего за прошедшую неделю российские средства противовоздушной обороны сбили 63 снаряда американской системы HIMARS и четыре крылатые ракеты «Нептун». Также было уничтожено 1080 беспилотников самолетного типа и 23 управляемые авиационные бомбы.

МО РФ
Минобороны РФ
ПВО
ВСУ
беспилотники
дроны
БПЛА
Белгородская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин встретился с главой группы «Мантера» Ткачевым
Реестр иноагентов пополнился новыми именами
Слово «коуч» может обрести официальный статус в русском языке
Россияне купили рекордные объемы облигаций в 2025 году
В Москве задержали организовавших нелегальную миграцию полицейских
Программы для перехода к экономике замкнутого цикла подготовили 59 регионов
Глава МИД Швейцарии допустил дипломатическую оплошность на встрече в Москве
«Интервенция»: Лавров ответил на выступление Рютте в Раде
Мощнейший удар и стягивание солдат под Сумы: новости СВО на вечер 6 февраля
Роспотребнадзор выясняет детали гибели россиянки после ужина в Египте
Депутат ответил, как отказ отелей от работы с «Яндексом» повлияет на туризм
«Любой ценой»: Лавров объяснил цель Запада на Украине
Мирошник раскрыл цель терактов со стороны Киева
В ЕК заявили о подготовке нового пакета санкций против России
Самойлова испугалась Джигана после драки с охранниками
Стало известно, где нашли оружие после покушения на генерала Алексеева
ЦБ сообщил о невиданном росте золотых резервов России
Россиянам объяснили, почему есть снег опасно
Соседи Леонтьева раскрыли, как давно не видели певца в Москве
В Ленобласти поймали домушника с грелкой, миксером и продуктами
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.