06 февраля 2026 в 12:40

Российская ПВО уничтожила более тысячи беспилотников за неделю

Минобороны России: ПВО уничтожила за неделю 1080 БПЛА и 63 снаряда HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую неделю сбили 63 снаряда американской системы HIMARS и четыре крылатые ракеты «Нептун», сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Также было уничтожено 1080 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 23 управляемые авиационные бомбы.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 23 управляемые авиационные бомбы, 63 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 1080 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

В Минобороны также привели сводные данные с начала проведения специальной военной операции. По информации ведомства, всего уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, свыше 112 тыс. беспилотников, 650 зенитных ракетных комплексов и десятки тысяч единиц бронетехники и артиллерии.

Ранее главный конструктор БПЛА «Овод» Андрей Иванов сообщил о массовых поставках нового российского тяжелого FPV-дрона «Провод» в войска. Беспилотник на оптоволокне отличается устойчивостью к помехам, а от подразделений уже поступают положительные отзывы и видео с его успешным применением.

