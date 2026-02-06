Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 07:35

В небе над Россией сбили почти 40 украинских БПЛА за ночь

Силы ПВО уничтожили над Россией 38 беспилотников ВСУ в ночь на 6 февраля

Система ПВО Система ПВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Силы ПВО в ночь на 6 февраля сбили почти 40 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись три региона страны, а также акватория Черного моря.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — отметили в Минобороны.

Так, 26 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Брянской области, еще 10 — над территорией Белгородской области. По одному украинскому дрону было сбито над территорией Липецкой области, а также над Черным морем, уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны за пять часов перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников. Это произошло вечером 5 февраля, с 18:00 до 23:00 по московскому времени. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью.

До этого стало известно, что шесть человек пострадали в результате ударов украинских беспилотников в Шебекинском округе Белгородской области. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, в Шебекино один мужчина получил тяжелые травмы от детонации FPV-дрона.

беспилотники
ВСУ
Россия
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ разместили максимальное количество расчетов БПЛА в Сумской области
Назван напиток, способный неизбежно превратить мужчину в импотента
В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст в России
Названы девять машин, которые покинут автомобильный рынок в 2026 году
Разгром «Азова», снежная «диета» в рядах ВСУ: новости СВО на утро 6 февраля
Светская львица, поставлявшая жертв Эпштейну: чем известна Гислейн Максвелл
«Самый интересный вопрос»: в США описали судьбу Одессы после переговоров
Стало известно, с кем осталась тяжелобольная дочь Баталова
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 февраля: инфографика
В небе над Россией сбили почти 40 украинских БПЛА за ночь
Синоптик перечислила регионы России, в которых наступит ранняя весна
США призвали американцев срочно бежать из Ирана
Названа самая доступная по цене рыба в России
В ГД озвучили, кому положены скидки на оплату услуг ЖКХ
Экс-премьера Норвегии заподозрили в коррупции на фоне дела Эпштейна
Адвокат ответила, можно ли отсудить у экс-супруга купленное до брака жилье
«Выглядел отвратительно»: на Западе ужаснулись внешности Зеленского
В день смерти Эпштейна у его камеры заметили «оранжевое пятно»
40 за доллар — миф или реальность: может ли рубль укрепиться так сильно
Россиянам рассказали, безопасны ли трудовые мигранты из Афганистана
Дальше
Самое популярное
Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно
Общество

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.