В небе над Россией сбили почти 40 украинских БПЛА за ночь

В небе над Россией сбили почти 40 украинских БПЛА за ночь Силы ПВО уничтожили над Россией 38 беспилотников ВСУ в ночь на 6 февраля

Силы ПВО в ночь на 6 февраля сбили почти 40 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись три региона страны, а также акватория Черного моря.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — отметили в Минобороны.

Так, 26 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Брянской области, еще 10 — над территорией Белгородской области. По одному украинскому дрону было сбито над территорией Липецкой области, а также над Черным морем, уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны за пять часов перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников. Это произошло вечером 5 февраля, с 18:00 до 23:00 по московскому времени. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью.

До этого стало известно, что шесть человек пострадали в результате ударов украинских беспилотников в Шебекинском округе Белгородской области. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, в Шебекино один мужчина получил тяжелые травмы от детонации FPV-дрона.