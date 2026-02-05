Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 23:48

Российские силы сбили 17 украинских «птичек» за пять часов

Минобороны РФ: российские силы ПВО за пять часов сбили 17 украинских дронов

ПВО ВС РФ ПВО ВС РФ Фото: МО РФ
Системы противовоздушной обороны РФ за пять часов перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Инцидент произошел вечером, с 18:00 до 23:00 по московскому времени, сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным военного ведомства, все беспилотники были своевременно обнаружены и нейтрализованы. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью.

С 18:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — уточняется в сообщении.

Согласно представленной Минобороны статистике, подавляющее большинство дронов — 13 единиц — было сбито над Брянской областью. Еще три беспилотника уничтожены над Белгородской областью и один — над Курской областью. Мониторинг оперативной ситуации продолжается.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за пять часов ликвидировали и перехватили 40 украинских беспилотников над регионами России. По данным оборонного ведомства, 24 БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области, по восемь, пять и три — над Ростовской, Брянской и Курской областями соответственно. ВСУ атаковали РФ с 13:00 до 18:00 мск.

ПВО
БПЛА
атаки
Минобороны
