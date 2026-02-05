Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 18:13

ВСУ атаковали Россию с помощью 40 БПЛА за пять часов

Минобороны: российские силы ПВО за пять часов ликвидировали 40 украинских БПЛА

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Силы ПВО за пять часов ликвидировали и перехватили 40 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, 24 БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области, по восемь, пять и три — над Ростовской, Брянской и Курской областями соответственно. ВСУ атаковали РФ с 13:00 до 18:00 по мск.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в собщении.

Утром 5 февраля пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 95 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 36 и 27 БПЛА уничтожили над территориями Краснодарского края и Ростовской области соответственно, 21 — сбили над акваторией Азовского моря.

До этого губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области при атаке украинского FPV-дрона погибла женщина. Он уточнил, что это произошло из-за детонации беспилотника в селе Нечаевка Белгородского округа.

Минобороны РФ
атаки
ВСУ
БПЛА
