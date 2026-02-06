Путин заявил о важности книг о героях СВО для читателей

Читателям крайне важно знакомиться с произведениями российских авторов о героях специальной военной операции, их мужестве и силе духа, заявил президент России Владимир Путин в приветствии к церемонии вручения литературной премии «Слово». Его обращение зачитал помощник главы государства Владимир Мединский, отметив, что среди финалистов премии есть книги, посвященные СВО, передает корреспондент NEWS.ru.

Отрадно, что среди произведений, попавших в финал, в число номинантов, — книги о специальной военной операции. Читателям важно слышать живое слово писателя о наших героях, их мужестве и силе характера, — процитировал Мединский президента.

Ранее на просветительском марафоне «Россия — семья семей» Российского общества «Знание», приуроченном к Году единства народов России, Путин заявил, что армии Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера объединяла жажда наживы и захвата, тогда как Россию всегда сплачивало стремление к самосохранению. По его словам, исторические противники страны наступали на ее земли разноплеменными, но сплоченными вооруженными силами.

Также глава государства отметил, что участники специальной военной операции разных национальностей называют друг друга братьями. По его словам, этническая принадлежность и вероисповедание не играют роли, когда воины вместе противостоят общему противнику.