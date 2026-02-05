Путин раскрыл, как бойцы разных народов обращаются друг к другу на СВО Путин заявил, что бойцы разных народов на СВО называют друг друга братьями

Бойцы разных народов на СВО называют друг друга братьями, заявил президент страны Владимир Путин, выступая на церемонии открытия Года единства народов России в национальном центре «Россия» в ходе марафона «Россия — семья семей» Общества «Знание». По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, этническое происхождение и религии не имеют значения, когда бойцы стоят плечом к плечу против общего врага.

Наши бойцы, наши герои на линии фронта, в зоне специальной военной операции обращаются, несмотря на разное этническое происхождение, несмотря даже на разницу в религии, обращаются друг к другу «брат», и это очень дорогого стоит, — отметил он.

Также Путин заявил, что народы России обладают общими базовыми ценностями. Глава государства подчеркнул, что ключом к формированию многонациональной страны стало уважение к культуре всех ее народов.

Ранее герой России Наран Очир-Горяев признался, что личная встреча с Путиным вызвала у него сильное волнение. Он отметил, что глава государства интересовался его личной жизнью, расспрашивал о семье и детях. Также в ходе беседы они обсудили текущую ситуацию в зоне проведения специальной военной операции.