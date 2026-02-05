Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 15:44

Путин раскрыл, как бойцы разных народов обращаются друг к другу на СВО

Путин заявил, что бойцы разных народов на СВО называют друг друга братьями

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Бойцы разных народов на СВО называют друг друга братьями, заявил президент страны Владимир Путин, выступая на церемонии открытия Года единства народов России в национальном центре «Россия» в ходе марафона «Россия — семья семей» Общества «Знание». По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, этническое происхождение и религии не имеют значения, когда бойцы стоят плечом к плечу против общего врага.

Наши бойцы, наши герои на линии фронта, в зоне специальной военной операции обращаются, несмотря на разное этническое происхождение, несмотря даже на разницу в религии, обращаются друг к другу «брат», и это очень дорогого стоит, — отметил он.

Также Путин заявил, что народы России обладают общими базовыми ценностями. Глава государства подчеркнул, что ключом к формированию многонациональной страны стало уважение к культуре всех ее народов.

Ранее герой России Наран Очир-Горяев признался, что личная встреча с Путиным вызвала у него сильное волнение. Он отметил, что глава государства интересовался его личной жизнью, расспрашивал о семье и детях. Также в ходе беседы они обсудили текущую ситуацию в зоне проведения специальной военной операции.

братья
СВО
Владимир Путин
бойцы
