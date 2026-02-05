Путин раскрыл, как бойцы разных народов обращаются друг к другу на СВО

Бойцы разных народов на СВО называют друг друга братьями, заявил президент страны Владимир Путин, выступая на церемонии открытия Года единства народов России в национальном центре «Россия» в ходе марафона «Россия — семья семей» Общества «Знание». По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, этническое происхождение и религии не имеют значения, когда бойцы стоят плечом к плечу против общего врага.
Наши бойцы, наши герои на линии фронта, в зоне специальной военной операции обращаются, несмотря на разное этническое происхождение, несмотря даже на разницу в религии, обращаются друг к другу «брат», и это очень дорогого стоит, — отметил он.
Также Путин заявил, что народы России обладают общими базовыми ценностями. Глава государства подчеркнул, что ключом к формированию многонациональной страны стало уважение к культуре всех ее народов.
Ранее герой России Наран Очир-Горяев признался, что личная встреча с Путиным вызвала у него сильное волнение. Он отметил, что глава государства интересовался его личной жизнью, расспрашивал о семье и детях. Также в ходе беседы они обсудили текущую ситуацию в зоне проведения специальной военной операции.