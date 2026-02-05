Путин раскрыл, что объединяет народы России

Народы России обладают общими базовыми ценностями, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на церемонии открытия Года единства народов страны в национальном центре «Россия» в ходе марафона «Россия — семья семей» Общества «Знание». Он подчеркнул, что ключом к формированию многонациональной страны стало уважение к культуре всех ее народов, передает корреспондент NEWS.ru.

Полное уважение к их культуре и к их традициям, к их духовным ценностям. Именно поэтому на протяжении веков ценности-то у нас и становились общими. Внешне они, безусловно, отличаются друг от друга, и это очень важно, это хорошо, это надо поддерживать, но базовые ценности являются общими, — сказал глава государства.

Путин официально объявил об открытии Года единства народов России. Для координации мероприятий он назначил сопредседателями оргкомитета первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко и вице-премьера Татьяну Голикову.

Ранее глава государства заявил, что Россия демонстрирует исключительную надежность и долговечность, что позволяет стране уверенно развиваться и смотреть в будущее. Выступая на церемонии вручения государственных премий молодым ученым, он отметил, что эти фундаментальные качества проявляются особенно ярко в современных непростых условиях.