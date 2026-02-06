Детские трупы в сауне и педофил-убийца: главные ЧП недели

В Санкт-Петербурге мужчина признался в убийстве девятилетнего мальчика, в Башкирии подросток напал на школу с игрушечным автоматом, в Прокопьевске пятеро подростков умерли в сауне — NEWS.ru рассказывает о самых громких новостях из рубрики «Происшествия» за неделю.

Девятилетнего петербуржца нашли убитым в речке

В Санкт-Петербурге арестовали 39-летнего уроженца ЛНР Петра Жилкина, признавшегося в убийстве девятилетнего мальчика Паши. Мужчина во время дачи показаний рассказал, что мальчик вымогал у него 500 тыс. рублей, угрожая сдать его следствию как педофила.

Предполагается, что Жилкин ударил школьника и тот скончался прямо в салоне автомобиля. После мужчина отвез тело мальчика к Шингерскому водопаду, связал конечности и сбросил в водоем. Вмерзший в лед труп нашли только на пятый день после убийства.

Пять трупов в сауне Прокопьевска

В городе Прокопьевске Кемеровской области задержали администратора и владельца сауны на Кубанской улице, где вечером 31 января в пожаре погибли пятеро подростков. Всем было от 15 до 17 лет. В тот вечер они отмечали день рождения.

«Объект не был оборудован необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами, что создавало реальную угрозу для жизни и здоровья посетителей. Персонал, включая обвиняемую, привлекался к работе без надлежащего официального оформления», — говорится в сообщении Следкома.

План эвакуации при пожаре был нарисован владельцем сауны от руки и повешен на одну из стен без согласования с инспекторами пожарной безопасности. На допросах мужчина заявил, что огнетушители купил полгода назад, но потерял сертификат.

Установлено, что персонал привлекался к работе без надлежащего официального оформления. В УМВД добавили, что также была задержана и допрошена администратор сауны. Ее отправили под домашний арест. У женщины двое детей. Сам владелец отправился в СИЗО.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подросток напал на гимназию в Уфе

Следственный комитет в Башкирии возбудил несколько уголовных дел по факту нападения подростка на гимназию № 16. Юноша вел канал, в котором подробно рассказывал о своей жизни. Мальчик сокрушался, что недавно его перевели в другой класс и он разочаровался в жизни. Он жаловался на давление учителей и непонимание одноклассников. Нападавший открыто признавался в том, что ему ничего не остается, кроме как «сделать что-то плохое».

Также на канале юноши нашли разговор одноклассников с учителем химии, записанный на диктофон. В аудио учитель отчитывает учеников за неуспеваемость и просит предоставить дневники на проверку. Школьник часто писал, что ненавидел своих учителей.

Родители учащихся гимназии рассказали, что в школе всего два охранника — мужчина и пожилая женщина. Первый постоянно засыпал на рабочем месте, его приходилось будить, чтобы он открыл дверь.

Хотя оружие оказалось игрушечным, в СКР возбудили ряд уголовных дел. В том числе по статье о халатности.

«Руководство следственного управления, а также следователи и следователи-криминалисты СК России по Республике Башкортостан выехали на место происшествия по сообщению о стрельбе в одной из школ города Уфы. Молодой человек задержан. Возбуждены уголовные дела, в том числе о халатности», — сообщили в ведомстве.

