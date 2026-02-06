В Подмосковье учитель толкнул школьника в снег и сломал ему руку Учитель физкультуры сломал руку третьекласснику в подмосковном лицее

Учитель физкультуры частного лицея в Подмосковье сломал руку третьекласснику, толкнув его во время игры на уроке, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». После инцидента руководство школы не поддержало пострадавшего, а отчислило, обвинив его отца в агрессии.

По версии родителей, 16 января педагог резко толкнул их сына в снег во время детской перепалки. В больнице у ребенка диагностировали закрытый перелом локтя. Отец мальчика, увидев запись произошедшего, приехал в школу и отвел учителя к директору, после чего тот написал заявление об увольнении.

Однако на следующий день педагог раздал детям прощальные подарки, заявив о несправедливом увольнении, и часть родителей встала на его сторону. На собрании отца школьника обвинили в неоправданной агрессии, а самого мальчика — в непослушании, после чего его отчислили из лицея.

Ранее в уфимской гимназии учитель получил в глаз от девятиклассника, с которым у них был давний конфликт. По предварительным данным, испытывавший проблемы в школе и дома подросток затаил злобу на педагога, постоянно его отчитывавшего. Известно, что в своем канале школьник открыто писал о мыслях о расправе.