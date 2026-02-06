Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026

Трамп удалил скандальный ролик с Обамой и обезьянами

Дональд Трамп удалил скандальное видео с Бараком и Мишель Обама

Президент США Дональд Трамп удалил провокационный видеоролик, в котором бывший президент Барак Обама и его супруга Мишель были изображены в образе обезьян, передает CNN. Вызвавшая волну критики публикация продержалась в его аккаунте в соцсети Truth Social около 12 часов.

По информации телеканала, ссылающегося на источник в администрации Белого дома, пост был опубликован по ошибке одним из сотрудников. Сам ролик был посвящен теме проверки машин для голосования на выборах 2020 года, которые Трамп до сих пор не признает.

В финале видео под песню The Lion Sleeps Tonight на секунду появлялись две обезьяны, на которые были наложены лица супругов Обама. После удаления ролика официальных комментариев от команды Трампа или его администрации пока не последовало.

Ранее Трамп потребовал немедленного ареста Обамы. В соцсети Truth Social он обвинил экс-президента в фабрикации ложных данных о сотрудничестве Белого дома с Россией, назвав это попыткой подорвать его авторитет и совершить государственный переворот.

