Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 18:00

Депутат Нилов предложил новое наказание для нерадивых работодателей

Депутат Нилов призвал жестче наказывать за повторное нарушение прав сотрудников

Ярослав Нилов Ярослав Нилов Фото: Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Иногда работодатели целенаправленно злоупотребляют трудовыми правами сотрудников, так как знают, что не понесут за это серьезное наказание, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Чтобы решить эту проблему, он подготовил законопроект, который ужесточает ответственность за неоднократное нарушение.

Некоторые работодатели целенаправленно злоупотребляют трудовыми правами, понимая, что кроме административного штрафа, им бояться нечего. В противовес таким нечистоплотным акторам трудовых отношений я подготовил законопроект, ужесточающий ответственность за неоднократное правонарушение. Сейчас жду по нему официальную позицию правительства РФ, — сказал Нилов.

Ранее директор департамента юридической практики по трудовому праву Александр Южалин напомнил, что при серой зарплате уменьшается размер социальных выплат. Он отметил, что к ним относятся пенсии, выплаты по беременности и отпускные. Эксперт отметил, что доказать факт неуплаты можно будет только через суд. По его словам, сейчас нарушения трудового законодательства можно выявить только через жалобы сотрудников.

права
Трудовой кодекс
Госдума
Ярослав Нилов
законопроекты
Ирина Ковган
И. Ковган
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мама ЮИД» Федулова умерла на 86-м году жизни
Умер адмирал флота Куроедов
Трамп надел значок с истребителем на фоне обострения отношений с Ираном
РФ и США нужен мир, Украине и Европе — война. Как прошли переговоры в ОАЭ
Самолет экстренно сел из-за изнасилования подростка на борту
Трамп раскрыл истинные мотивы своего переизбрания на второй срок
Мишустин назвал ведущего партнера России в Латинской Америке
Теннисист Синнер «сменил профессию» перед Олимпиадой
Трамп назвал худшего президента США
Россиянка заявила на отчима-педофила спустя 15 лет
Политолог назвал страны, которые помогут Вьетнаму в случае вторжения США
В деле Эпштейна нашелся «польский след»
Рубальская рассказала, запретит ли она исполнять свои песни Алле Пугачевой
Российская делегация покинула Абу-Даби
Поджигательницу пункта сбора гумпомощи отправили в СИЗО
Военные США и России договорились о неожиданном шаге
Кратковременные дожди и тепло до +10? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Названы истинные цели заявления ЕС о передаче Украине €90 млрд
Политолог объяснил, почему Вьетнам опасается вторжения США
Россиянка угрожала сжечь Ленина и получила четыре года колонии
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.