Депутат Нилов предложил новое наказание для нерадивых работодателей

Иногда работодатели целенаправленно злоупотребляют трудовыми правами сотрудников, так как знают, что не понесут за это серьезное наказание, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Чтобы решить эту проблему, он подготовил законопроект, который ужесточает ответственность за неоднократное нарушение.

Некоторые работодатели целенаправленно злоупотребляют трудовыми правами, понимая, что кроме административного штрафа, им бояться нечего. В противовес таким нечистоплотным акторам трудовых отношений я подготовил законопроект, ужесточающий ответственность за неоднократное правонарушение. Сейчас жду по нему официальную позицию правительства РФ, — сказал Нилов.

Ранее директор департамента юридической практики по трудовому праву Александр Южалин напомнил, что при серой зарплате уменьшается размер социальных выплат. Он отметил, что к ним относятся пенсии, выплаты по беременности и отпускные. Эксперт отметил, что доказать факт неуплаты можно будет только через суд. По его словам, сейчас нарушения трудового законодательства можно выявить только через жалобы сотрудников.