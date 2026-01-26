Эксперт по трудовому праву рассказал, каких выплат лишает «серая» зарплата Эксперт по трудовому праву Южалин: неофициальная зарплата влияет на соцвыплаты

При «серой» зарплате уменьшается размер социальных выплат, рассказал НСН директор департамента юридической практики по трудовому праву Александр Южалин. Он отметил, что к ним относятся пенсии, выплаты по беременности и отпускные.

Если работник уходит в отпуск, он может получить маленькие отпускные, доказать потом будет сложно, что работодатель обещал выплатить часть отпускных «неофициально», — рассказал Южалин.

Эксперт по трудовому праву отметил, что доказать факт неуплаты можно будет только через суд. По его словам, сейчас нарушения трудового законодательства можно выявить только через жалобы сотрудников.

Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов предложил ввести уголовную ответственность за неофициальные зарплаты в конверте и другие трудовые махинации. В ходе ежегодного послания о социально-экономическом положении региона он отметил, что областные депутаты должны проработать эту инициативу и выйти с ней на федеральный уровень.