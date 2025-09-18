В России предложили беспрецедентные меры по борьбе с серыми зарплатами Губернатор Соколов предложил уголовную ответственность за неофициальные зарплаты

Губернатор Кировской области Александр Соколов предложил ввести уголовную ответственность за неофициальные зарплаты в конверте и другие трудовые махинации. В ходе ежегодного послания о социально-экономическом положении региона он отметил, что областные депутаты должны проработать эту инициативу и выйти с ней на федеральный уровень.

Поручаю правительству области проанализировать выявленные схемы ухода от налогов и способы подмены трудовых отношений. А депутатов прошу подготовить законодательную инициативу о введении уголовной ответственности для работодателей за выплату заработной платы в конверте и другие трудовые махинации и выйти с ней на федеральный уровень, — поделился Соколов.

Он также обратил внимание, что власть должна занять принципиальную позицию по вопросу серых зарплат. Такие махинации глава региона назвал «воровством из карманов учителей», врачей, соцработников и из капиталов на ремонт и строительство школ и больниц.

Ранее президент России Владимир Путин призвал бороться с теневым сектором российской экономики и уклонением от уплаты налогов. Он объяснил, что это имеет существенное значение для развития бизнеса и для получения дополнительных доходов в федеральный бюджет.