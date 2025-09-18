Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 11:48

В России предложили беспрецедентные меры по борьбе с серыми зарплатами

Губернатор Соколов предложил уголовную ответственность за неофициальные зарплаты

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Губернатор Кировской области Александр Соколов предложил ввести уголовную ответственность за неофициальные зарплаты в конверте и другие трудовые махинации. В ходе ежегодного послания о социально-экономическом положении региона он отметил, что областные депутаты должны проработать эту инициативу и выйти с ней на федеральный уровень.

Поручаю правительству области проанализировать выявленные схемы ухода от налогов и способы подмены трудовых отношений. А депутатов прошу подготовить законодательную инициативу о введении уголовной ответственности для работодателей за выплату заработной платы в конверте и другие трудовые махинации и выйти с ней на федеральный уровень, — поделился Соколов.

Он также обратил внимание, что власть должна занять принципиальную позицию по вопросу серых зарплат. Такие махинации глава региона назвал «воровством из карманов учителей», врачей, соцработников и из капиталов на ремонт и строительство школ и больниц.

Ранее президент России Владимир Путин призвал бороться с теневым сектором российской экономики и уклонением от уплаты налогов. Он объяснил, что это имеет существенное значение для развития бизнеса и для получения дополнительных доходов в федеральный бюджет.

Россия
Кировская область
инициативы
уголовная ответственность
зарплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский угрожает «погрузить Россию во тьму»: у Москвы готов жесткий ответ
Угрозу цунами объявили на Камчатке после землетрясения
Появились кадры землетрясения
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского
ВСУ сдают Красноармейск и Купянск? Ситуация на фронтах СВО 18 сентября
МИД России сделал важное заявление по делу о крушении малайзийского Boeing
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.