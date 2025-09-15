Путин указал на важную проблему в российской экономике Путин призвал бороться с теневым сектором экономики и неуплатой налогов

Президент России Владимир Путин призвал бороться с теневым сектором российской экономики и уклонением от уплаты налогов, передает пресс-служба Кремля. На совещании по экономическим вопросам глава государства подчеркнул, что это имеет существенное значение для развития бизнеса и для получения дополнительных доходов в федеральный бюджет.

В зоне особого внимания должно быть повышение качества отечественной экономики, борьба с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов. Это не только поддерживает справедливую, здоровую и конкурентную среду, создает прозрачные условия для развития бизнеса, предпринимательства, но и позволяет получить дополнительные доходы федерального бюджета, — отметил Путин.

До этого Путин подчеркнул важность развития экономики беспилотных систем в Москве. Российский лидер отметил активное внедрение автономных технологий в столице в различных областях, включая транспорт, логистику и обеспечение безопасности.

Ранее глава государства, выступая в концертном зале «Зарядье», назвал Москву одним из лучших городов мира. Он подчеркнул, что такое мнение разделяют москвичи и все, кто искренне любит столицу.