Объем теневого импорта от российского союзника превысил триллион рублей Объем теневого импорта из Китая в Россию превысил 1 трлн рублей в год

Объем теневого импорта из Китая в Россию через так называемые «карго-схемы» достиг $10-15 млрд (около 811 — 1,2 трлн рублей) в год, подсчитала организация «Общественная потребительская инициатива». По ее информации, доля может достигать 10-15% от общего объема поставок из КНР, передает «Коммерсант».

Механизм «карго-схем» завязан на использовании обходных маршрутов через страны ЕАЭС. Товары, заказанные на китайских площадках Alibaba, 1688.com и Taobao, доставляются в Россию через Казахстан, Киргизию или Узбекистан под видом личных посылок, что позволяет импортерам снижать стоимость поставок на 20-30% по сравнению с легальным ввозом.

Согласно расчетам ОПИ, российский бюджет ежегодно теряет от 200 до 400 млрд рублей из-за неуплаты таможенных пошлин и налогов. Основную часть нелегального импорта составляют товары массового спроса из Китая — одежда, электроника, обувь и бытовая техника, которые ввозятся без надлежащего таможенного оформления. Отмечается, что к таким схемам прибегают из-за высокой стоимости официальной логистики и трудностей с международными платежами.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян подписали совместное коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств двух стран в Ханчжоу. В присутствии политиков было подписано восемь документов, касающихся сотрудничества в торгово-экономической, научной и гуманитарной сферах.