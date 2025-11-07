Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 12:50

Захарова раскрыла, что лидеры Европы не могут повторить за Путиным

Захарова заявила, что лидеры Европы не рискнут проводить прямую линию с народом

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Лидеры стран ЕС не рискнут провести прямую линию со своими гражданами, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, тогда политики узнают, что их народ думает о финансировании Украины на деньги простых людей.

Может быть, кто-нибудь в странах Западной Европы рискнет хоть один раз, проведет прямую линию со своим народом. Не опосредованные выборы, которые давным-давно уже перестали считаться демократическими, а прямую линию со своим народом, — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, у жителей Западной Европы возникает непонимание, почему их обкрадывают, забирая через налоги колоссальные деньги на спонсирование Киева. Граждане Германии, Италии, Франции, Испании и Португалии, указала дипломат, видят, как рушатся их экономики, но в ЕС эти вопросы не могут быть заданы.

Вместе с тем Захарова обратила внимание на многочасовые пресс-конференции президента России Владимира Путина, где он отвечает на вопросы журналистов, которые приезжают со всей страны, а также из-за рубежа. Дипломат напомнила, что в РФ никогда не отвергают иностранных представителей СМИ, дают возможность задавать разные вопросы, порой даже провокационные.

Ранее Захарова заявила, что десятки тысяч украинских детей, которых вывезли на Запад, фактически пропали без вести. Дипломат обвинила киевские власти в замалчивании проблемы.

