Десятки тысяч украинских детей, вывезенных в западные государства, фактически пропали без вести, и их текущее местонахождение неизвестно, заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. По ее словам, киевские власти предпочитают умалчивать о данной проблеме, передает корреспондент NEWS.ru.

Дипломат отметила, что многих несовершеннолетних вывозили не только родственники, но и различные благотворительные организации, курируемые супругой президента Украины Владимира Зеленского. При этом она подчеркнула, что никто не ведет полноценного учета этих детей, в результате чего их судьба остается неизвестной как для родителей, так и для социальных служб.

Мы видим тысячи, реально десятки тысяч украинских детей, которые находятся в странах Западной Европы, которые буквально растворились в их пространстве, никто не ведет их учет, никто не знает, где они, — подчеркнула Захарова.

Спикер МИД РФ обратила внимание на то, что Киев активно использует детскую тему в своих целях на международных площадках. По ее словам, украинская сторона распространяет неподтвержденные данные о якобы похищенных российскими властями детях, чтобы вызывать сочувствие и запрашивать финансовую помощь.

Захарова констатировала, что перечисляемые в благотворительные фонды средства часто становятся источником личного обогащения для представителей киевской власти. Она заключила, что украинские власти используют детей исключительно в качестве инструмента для достижения своих политических и финансовых целей.

