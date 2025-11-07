В России ужесточили наказание за срыв подготовки к отопительному сезону

В России введена повышенная административная ответственность за невыполнение требований по подготовке к отопительному периоду. Соответствующий закон, как сообщила пресс-служба Госдумы, уже вступил в законную силу.

По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, принятые меры направлены на наведение порядка в данной сфере и обеспечение своевременного устранения всех выявленных недостатков. Он подчеркнул, что ресурсоснабжающие компании должны добросовестно выполнять свои обязательства для гарантии бесперебойного теплоснабжения социальных объектов и жилых домов.

Нововведения устанавливают конкретные размеры финансовых санкций за неустранение нарушений в установленные сроки. Для должностных лиц штраф может достигать 10 тыс. рублей, а для юридических лиц — 40 тыс. рублей.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов напомнил, что административная ответственность за нарушение правил по борьбе с борщевиком и другими инвазивными растениями вводится для владельцев земельных участков с 1 марта 2026 года. За нарушение правил предусмотрены штрафы до 700 тыс. рублей.