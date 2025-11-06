Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 10:20

Владельцев земельных участков ждут новые штрафы

Депутат Колунов напомнил дачникам о введении штрафов за борщевик

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Административная ответственность за нарушение правил по борьбе с борщевиком и другими инвазивными растениями вводится для владельцев земельных участков с 1 марта 2026 года, рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. За нарушение правил предусмотрены штрафы до 700 тыс. рублей, передает РИА Новости.

В связи с обновленными правилами, каждый владелец земельного участка, независимо от его назначения, должен предпринимать меры для борьбы с борщевиком и другими агрессивными растениями. За невыполнение этих требований предусмотрены штрафы, аналогичные тем, которые применяются к сельскохозяйственным предприятиям за нарушение норм по предотвращению зарастания земель (статья 8.7 КоАП РФ). Физические лица могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 50 тыс. рублей, должностные лица — от 50 до 100 тыс. рублей, а юридические лица — от 400 до 700 тыс. рублей.

Колунов отметил, что регионы смогут адаптировать меры по борьбе с вредными растениями под свои условия. Для этого у них появится возможность самостоятельно устанавливать размеры штрафов и формировать список инвазивных видов.

Ранее сообщалось, что с 6 ноября в России вводятся новые административные штрафы для организаций и должностных лиц, отвечающих за подготовку к отопительному сезону. Инициатива направлена на сокращение задержек в подаче тепла и усиление ответственности управляющих компаний, теплоснабжающих организаций и муниципальных властей. Штрафы для юридических лиц составят до 40 тыс. рублей, для должностных — от 5 до 10 тыс. рублей.

земельные участки
штрафы
борщевик
растения
