03 ноября 2025 в 23:58

Новые штрафы в сфере ЖКХ появятся в России

Госдума: в РФ введут штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону

Фото: Shutterstock/FOTODOM

С 6 ноября в России вступают в силу новые административные штрафы для организаций и должностных лиц, отвечающих за подготовку к отопительному периоду. Соответствующий закон направлен на повышение ответственности управляющих компаний, теплоснабжающих организаций и муниципальных руководителей, пояснил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с РИА Новости.

Инициатива призвана решить проблему ежегодных жалоб граждан на несвоевременную подачу тепла. Основанием для привлечения к ответственности послужат не только текущие нарушения, но и неустранение ранее выявленных неполадок в установленные сроки.

Размеры штрафов дифференцированы в зависимости от категории нарушителей. Для юридических лиц, включая УК и теплоснабжающие организации, максимальный штраф достигнет 40 тыс. рублей. Должностные лица, в число которых входят руководители муниципалитетов и владельцы теплосетей, будут штрафоваться на суммы от 5 до 10 тыс. рублей.

Принятие данных мер поддержано на высшем уровне власти. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что благодушие при подготовке к отопительному периоду недопустимо, а все необходимые мероприятия должны проводиться максимально ответственно.

Ранее сообщалось, что в следующем году ожидается повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги почти на 10%. Плата за ЖКУ вырастет на 9,9%. В 2027 году ожидается рост на 8,7%, в 2028 году — на 7,1%.

ЖКХ
штрафы
Госдума
увеличение
