30 октября 2025 в 10:16

Россиянам рассказали об увеличении тарифов на ЖКХ в 2026 году

«Известия»: тарифы на ЖКХ в следующем году могут вырасти на 10%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В следующем году ожидается повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги почти на 10%, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Роман Лябихов в беседе с «Известиями». По его словам, плата за ЖКУ вырастет на 9,9%. В 2027 году ожидается рост на 8,7%, в 2028 году — на 7,1%.

По информации издания, правительство определяет максимальные границы увеличения платы за коммунальные услуги. Светлана Разворотнева, заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ, подчеркнула, что при одинаковом уровне потребления общая сумма в платежном документе не должна превышать установленного для региона диапазона.

Минстрой заявил, что регулярное увеличение тарифов необходимо для обновления инфраструктуры. Индексация также вызвана повышением цен на энергоносители, услуги подрядчиков, импортные комплектующие и оборудование, а также потребностью в ремонте объектов.

Ранее сообщалось, что с 1 марта меняется срок оплаты жилищно-коммунальных услуг: теперь крайний срок перенесен с 10-го на 15-е число каждого месяца. По словам доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрея Моисеева, это решение принято с учетом графиков выплаты зарплат. Эксперт считает, что нововведение поможет избежать случайных просрочек и даст больше времени для пересчета спорных платежей.

