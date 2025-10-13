Россиянам объяснили, с чем связаны изменения в оплате ЖКУ с 1 марта

Перенос крайнего срока оплаты услуг ЖКХ с 10 на 15-е число каждого месяца связано с тем, как люди получают зарплату, рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев. Он пояснил, что новая норма начнет действовать с 1 марта.

Действующая норма — оплата вносится до 10 числа, но срок может быть изменен решением общего собрания или договором на управление многоквартирном домом, — добавил Моисеев.

Эксперт добавил, что многие люди получают деньги именно с 10 по 15 число. Новый порядок будет удобен, поскольку поможет избежать случайных просрочек. К тому же, будет больше времени для пересчета спорных платежей, отметил собеседник агентства.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что, согласно прогнозу Минэкономразвития, тарифы ЖКУ вырастут в 2026 году в среднем по стране на 9,8%. При этом в отдельных регионах эта цифра может сильно отличаться.

До этого депутат Госдумы Светлана Разворотнева информировала, что собственники жилья вправе собраться и заключить энергосервисный контракт с подрядной организацией. Это позволит им существенно сократить расходы на отопление, электричество и горячую воду. Она также посоветовала отслеживать тарифы и каждый месяц контролировать начисление платежей. При подозрениях на ошибку в квитанции следует обращаться в Госжилинспекцию.