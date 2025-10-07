Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 09:53

В Госдуме дали советы, как существенно снизить траты на ЖКУ

Депутат Разворотнева: энергосервисный контракт позволит сэкономить на ЖКУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Собственники жилья вправе собраться и заключить энергосервисный контракт с подрядной организацией, заявила «Парламентской газете» депутат Госдумы Светлана Разворотнева. Это позволит им существенно сократить расходы на отопление, электричество и горячую воду.

Собственникам нужно мобилизоваться и проводить мероприятия по энергосбережению. Хороший способ — заключить энергосервисный контракт. Согласно договору, подрядная организация сама наладит систему тепло- и водоснабжения и, получив экономию, окупит свои затраты, после чего жители начнут платить меньше, — объяснила Разворотнева.

Она также посоветовала отслеживать тарифы и каждый месяц контролировать начисление платежей. При подозрениях на ошибку в квитанции следует обращаться в Госжилинспекцию. В случае если переплата по вине УК или ресурсоснабжающей организации подтвердится, то собственнику полагается компенсация, уточнила парламентарий.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что, согласно прогнозу Минэкономразвития, тарифы ЖКУ вырастут в 2026 году в среднем по стране на 9,8%. При этом в отдельных регионах эта цифра может сильно отличаться.

