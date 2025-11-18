Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 10:49

В МИД России ответили на решение суда Австралии по земельному участку

МИД России изучает решение суда Австралии по участку под новое посольство

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
МИД России внимательно анализирует решение австралийского суда, который отказал в сохранении за Москвой прав на участок под новое здание посольства в Канберре, сообщает РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомство. В министерстве подчеркнули, что вердикт не столь однозначно благоприятен для Австралии, как подают местные СМИ.

В настоящий момент судебное решение внимательно изучается российской стороной как с юридической, так и с внешнеполитической точки зрения. Но уже сейчас можно сказать, что оно не является столь однозначно позитивным для правительства Австралии, как его пытаются преподнести местные СМИ, — подчеркнули в МИД России.

Австралийские власти предпринимали попытки расторгнуть договор об аренде предназначенного под строительство посольства РФ земельного участка. Он они «фактически признаны федеральным судом Австралии незаконными», уточнили в МИД.

Ранее местные СМИ сообщили, что Россия проиграла суд по строительству нового здания посольства в Австралии. Речь идет об участке территории, которую правительство страны выделило РФ в 2008 году для дипмиссии. В 2023 году в Австралии приняли законы об отмене права Москвы на указанный участок земли. Правительство страны объясняло это тем, что объект якобы мог создать угрозу национальной безопасности.

