Семья бывшего мэра Карачаевска лишилась участков на землях нацпарка

Бывший мэр Карачаевска Сапар Лайпанов, а также его подчиненные и родственники лишились двух участков площадью 0,35 гектара на землях нацпарка в поселке Домбай, сообщили в прокуратуре Карачаево-Черкесской Республики. Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск прокурора об их незаконном отчуждении. Земли были обращены в доход государства.

Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики обратилась с иском в суд об обращении в доход Российской Федерации земельного участка площадью 0,35 га, расположенного в поселке Домбай, и о взыскании денежной суммы в размере 279,7 млн рублей, эквивалентной стоимости земельных участков, — говорится в заявлении.

Ранее Госсовет Крыма пополнил перечень национализированного имущества еще 84 активами юридических и физических лиц — пособников Киева. Заработанные в регионе деньги шли на финансирование Украины.

До этого суд в Краснодаре признал бывшего заместителя главы города Всеволода Нетребу виновным в покушении на особо крупное мошенничество перед выборами в городскую думу. Он приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.