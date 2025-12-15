Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 12:58

Бывшего замглавы Краснодара осудили за покушение на мошенничество

Экс-замглавы Краснодара Нетреба получил срок за попытку мошенничества

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Суд в Краснодаре признал бывшего заместителя главы города Всеволода Нетребу виновным в покушении на особо крупное мошенничество перед выборами городской думы, сообщила объединенная пресс-служба краевых судов. Экс-чиновник приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

На момент совершения преступления Нетреба занимал должность вице-мэра по вопросам внутренней политики и курировал избирательный процесс. По данным суда, в апреле 2025 года он предложил своему знакомому принять участие в избирательной кампании. За вознаграждение в размере 4,6 млн рублей бывший чиновник пообещал обеспечить гарантированное получение депутатского мандата.

Знакомый экс-вице-мэра обратился в ФСБ. В ходе оперативного эксперимента 28 апреля Всеволод Нетреба был задержан в своем рабочем кабинете при получении части денежных средств в сумме 2 млн рублей.

Следствие установило, что у чиновника отсутствовала реальная возможность повлиять на результаты выборов. В связи с этим его действия были квалифицированы как покушение на мошенничество в особо крупном размере.

С момента задержания Нетреба признал вину и в ходе расследования находился под домашним арестом. В своем последнем слове он заявил о раскаянии и просил суд не назначать ему наказание, связанное с лишением свободы.

Параллельно с рассмотрением уголовного дела суд в Краснодаре изучал иск Генеральной прокуратуры об обращении имущества экс-чиновника в доход государства. В результате были изъяты денежные средства в размере 24 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура требует изъять коррупционное имущество бывшего вице-премьера Башкирии Алана Марзаева и еще шести человек. Иск касается конфискации 13 зданий в Северной Осетии, квартиры в Москве и автопарка премиум-класса.

мошенничество
взятки
чиновники
приговоры
Краснодарский край
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт по этикету ответила, когда уместно поздравлять с наступающим
Напавший на учительницу девятиклассник не виделся с отцом уже полтора года
Литва захотела решить пограничные споры с Белоруссией
Литва предложила Белоруссии переговоры
Российские бойцы стерли в пыль важные для ВСУ объекты инфраструктуры
В Госдуме предложили запустить ипотеку под 1% для определенных семей
Автомобиль сбил двух подростков на трассе и перевернулся
Гериатр дала советы, как закрепить полезные привычки
«Радио Судного дня» вышло в эфир с новым таинственным посланием
Песков рассказал, обсуждают ли США с Россией новые предложения по Украине
Раскрыта причина смерти композитора Левона Оганезова
В Реутове проводили в последний путь погибшего после ДТП главу округа
Врач перечислила лучшие продукты для поддержания уровня железа в организме
Появился комментарий охраны школы в Петербурге после нападения на учителя
Водитель иномарки протаранил памятник святому и попал на видео
«Мы видим»: в ОП высказались о проверке возраста для доступа к играм
Аллу Пугачеву осудили за кражу мобильного телефона
Курьер из Новосибирска перевел мошенникам 670 тыс. рублей
Неуловимый грабитель обчистил два банка за два дня
В ДНР заявили о начале гуманитарной операции в двух городах
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.