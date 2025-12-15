Бывшего замглавы Краснодара осудили за покушение на мошенничество Экс-замглавы Краснодара Нетреба получил срок за попытку мошенничества

Суд в Краснодаре признал бывшего заместителя главы города Всеволода Нетребу виновным в покушении на особо крупное мошенничество перед выборами городской думы, сообщила объединенная пресс-служба краевых судов. Экс-чиновник приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

На момент совершения преступления Нетреба занимал должность вице-мэра по вопросам внутренней политики и курировал избирательный процесс. По данным суда, в апреле 2025 года он предложил своему знакомому принять участие в избирательной кампании. За вознаграждение в размере 4,6 млн рублей бывший чиновник пообещал обеспечить гарантированное получение депутатского мандата.

Знакомый экс-вице-мэра обратился в ФСБ. В ходе оперативного эксперимента 28 апреля Всеволод Нетреба был задержан в своем рабочем кабинете при получении части денежных средств в сумме 2 млн рублей.

Следствие установило, что у чиновника отсутствовала реальная возможность повлиять на результаты выборов. В связи с этим его действия были квалифицированы как покушение на мошенничество в особо крупном размере.

С момента задержания Нетреба признал вину и в ходе расследования находился под домашним арестом. В своем последнем слове он заявил о раскаянии и просил суд не назначать ему наказание, связанное с лишением свободы.

Параллельно с рассмотрением уголовного дела суд в Краснодаре изучал иск Генеральной прокуратуры об обращении имущества экс-чиновника в доход государства. В результате были изъяты денежные средства в размере 24 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура требует изъять коррупционное имущество бывшего вице-премьера Башкирии Алана Марзаева и еще шести человек. Иск касается конфискации 13 зданий в Северной Осетии, квартиры в Москве и автопарка премиум-класса.