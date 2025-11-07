Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 12:57

Королевская семья Британии: последние новости, вечеринка Миддлтон в пабе

Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон устроила вечеринку в пабе в честь новоселья. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 7 ноября?

Как Миддлтон отметила новоселье

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон отпраздновали свой переезд в «Форест-Лодж» в Виндзорском парке в Англии частной вечеринкой в ​​пабе, сообщает Daily Mail. На мероприятии Уэльские собрали всех строителей и рабочий персонал, поблагодарив их за то, что они завершили ремонт их дома раньше срока.

Первоначально предполагалось, что Уэльские переедут в новую резиденцию к Рождеству, но работы было завершены намного раньше.

По данным Daily Mail, Уильям и Миддлтон ускорили переезд в коттедж «Форест-Лодж» из-за неприятных воспоминаний о поместье «Аделаида». Там они узнали о кончине Елизаветы II, новости о выходе скандального шоу с участием принца Гарри и Меган Маркл, а также об онкологии Кейт и короля Карла III.

«К сожалению, с коттеджем „Аделаида“ действительно связаны неприятные моменты. Там им пришлось пережить одни из самых сложных периодов… Семья очень рада этому переезду и с нетерпением ждет возможности начать новую главу в жизни», — поделился инсайдер.

Что известно о планах Маркл судиться с Уэльскими

Меган Маркл пребывает в панике из-за опасений, что принц Уильям после того, как станет королем, лишит ее титула герцогини Сассекской, сообщает RadarOnline. По его данным, супруга принца Гарри в этом случае готова судиться с принцем Уэльским и Кейт Миддлтон.

Меган Маркл Меган Маркл Фото: I-Images/ZUMAPRESS/Global Look Press

Источники ранее сообщили, что Миддлтон сыграла большую роль в вопросе лишения младшего брата короля Британии Карла III всех титулов, оказав давление на монарха для завершения соответствующего процесса. 30 октября Эндрю официально лишили права на формальное обращение и почести, теперь он не принц, а Эндрю Маунтбеттен-Виндзор.

«Это вызвало новую волну беспокойства по поводу того, что титулы Сассексов могут стать следующей мишенью. Источник, близкий к паре, сообщил: „Меган очень беспокоит, что Уильям однажды может воспользоваться своим положением, чтобы лишить ее титула. Она говорит друзьям: ‚Никто не отнимет у меня титул герцогини‘. Для нее это нечто большее, чем просто титул — он связан с тем, кто она есть, с тем, что она создала, и с тем, как ее воспринимает мир“. Потерять его — все равно что быть полностью вычеркнутым из истории», — говорится в статье.

Инсайдер издания утверждает, что титул имеет для Маркл большое значение — с ним связаны медийность, бизнес и благотворительная деятельность.

«Меган понимает, что поставлено на карту, и готова бороться в суде, если до этого дойдет», — заявил источник.

Кейт Миддлтон
Меган Маркл
королевская семья
новости
Мария Баранова
М. Баранова
