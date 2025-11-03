Жизнь в США, возвращение на экраны, слухи о любовнике: как живет Степаненко

Заслуженная артистка России Елена Степаненко приняла участие в праздничном юмористическом концерте «Измайловский парк» после длительного отсутствия на сцене. Что известно о ее карьере и личной жизни, в какой стране она живет?
Чем известна Степаненко
Елена Степаненко родилась 8 апреля 1953 года в Волгограде. В 1971 году переехала в Москву и поступила на факультет актерского мастерства музыкальных жанров ГИТИСа.
В разные годы Степаненко участвовала в театральных и эстрадных постановках, работала артисткой разговорного жанра в Москонцерте и снималась в кино. В 1990-х годах выпустила монологи, в том числе знаменитые «Письмо Клинтону» и «Экскурсия». Юмористка на протяжении многих лет снималась в программах «Аншлаг», «Кривое зеркало» и «Голубой огонек».
Артистка практически перестала выходить на сцену в 2021 году после записи композиции «Моя песня» и закрытия ее авторского шоу «Еще не вечер».
Что известно о личной жизни Степаненко
Первым супругом Елены Степаненко был пианист Александр Васильев. Брак распался в конце 1970-х годов.
В 1985 году Степаненко вышла замуж за народного артиста РСФСР Евгения Петросяна. По словам эстрадного режиссера Анатолия Демидова, у пары мог бы быть ребенок, однако юморист уговорил супругу не рожать на пике карьере.
«Она забеременела, хотела рожать. Но тогда как раз шел чес, когда артистам на корпоративах, концертах деньги мешками сыпались. И Петросяну из-за плотного графика совместных гастролей удалось отговорить жену от рождения, повременить», — рассказал он.
В 2018 году Степаненко и Петросян развелись. Они делили совместно нажитое имущество на протяжении нескольких лет. По информации KP.RU, пара за годы брака приобрела десять квартир в Москве, три квартиры в Сочи, загородный дом, автомобили и антиквариат. По решению суда имущество между бывшими супругами было поделено поровну.
Коллеги артистки утверждали, что после развода у нее появился молодой любовник.
Что известно о переезде Степаненко в США
Заслуженный артист РФ, участник шоу «Кривое зеркало» Михаил Вашуков сообщил, что Степаненко длительное время живет в США.
«Я не знаю, почему она решила начать вести скрытный образ жизни. Она уже давно уехала в США и иногда приезжает в Москву. Это все, что я могу на сегодня рассказать о ней, к сожалению», — отметил он.
Чем сейчас занимается Степаненко
Елена Степаненко в августе вернулась в Россию и приняла участие в съемках телепрограмм. Сегодня, 3 ноября, с юмористкой на канале «Россия 1» вышел юмористический концерт «Измайловский парк». Со сцены она прочла монологи об отношениях мужчин и женщин.
Выступления Степаненко на настоящий момент пользуются популярностью у молодого поколения, которое разбирает ее монологи на цитаты и называет юмористку «иконой юмора» и «королевой женского стендапа».
