Жизнь в США, возвращение на экраны, слухи о любовнике: как живет Степаненко

Заслуженная артистка России Елена Степаненко приняла участие в праздничном юмористическом концерте «Измайловский парк» после длительного отсутствия на сцене. Что известно о ее карьере и личной жизни, в какой стране она живет?

Чем известна Степаненко

Елена Степаненко родилась 8 апреля 1953 года в Волгограде. В 1971 году переехала в Москву и поступила на факультет актерского мастерства музыкальных жанров ГИТИСа.

В разные годы Степаненко участвовала в театральных и эстрадных постановках, работала артисткой разговорного жанра в Москонцерте и снималась в кино. В 1990-х годах выпустила монологи, в том числе знаменитые «Письмо Клинтону» и «Экскурсия». Юмористка на протяжении многих лет снималась в программах «Аншлаг», «Кривое зеркало» и «Голубой огонек».

Артистка практически перестала выходить на сцену в 2021 году после записи композиции «Моя песня» и закрытия ее авторского шоу «Еще не вечер».

Что известно о личной жизни Степаненко

Первым супругом Елены Степаненко был пианист Александр Васильев. Брак распался в конце 1970-х годов.

В 1985 году Степаненко вышла замуж за народного артиста РСФСР Евгения Петросяна. По словам эстрадного режиссера Анатолия Демидова, у пары мог бы быть ребенок, однако юморист уговорил супругу не рожать на пике карьере.

Евгений Петросян и Елена Степаненко Фото: Алексей Ладыгин/РИА Новости

«Она забеременела, хотела рожать. Но тогда как раз шел чес, когда артистам на корпоративах, концертах деньги мешками сыпались. И Петросяну из-за плотного графика совместных гастролей удалось отговорить жену от рождения, повременить», — рассказал он.

В 2018 году Степаненко и Петросян развелись. Они делили совместно нажитое имущество на протяжении нескольких лет. По информации KP.RU, пара за годы брака приобрела десять квартир в Москве, три квартиры в Сочи, загородный дом, автомобили и антиквариат. По решению суда имущество между бывшими супругами было поделено поровну.

Коллеги артистки утверждали, что после развода у нее появился молодой любовник.

Что известно о переезде Степаненко в США

Заслуженный артист РФ, участник шоу «Кривое зеркало» Михаил Вашуков сообщил, что Степаненко длительное время живет в США.

«Я не знаю, почему она решила начать вести скрытный образ жизни. Она уже давно уехала в США и иногда приезжает в Москву. Это все, что я могу на сегодня рассказать о ней, к сожалению», — отметил он.

Чем сейчас занимается Степаненко

Елена Степаненко в августе вернулась в Россию и приняла участие в съемках телепрограмм. Сегодня, 3 ноября, с юмористкой на канале «Россия 1» вышел юмористический концерт «Измайловский парк». Со сцены она прочла монологи об отношениях мужчин и женщин.

Елена Степаненко Фото: Maxim Burlak/Russian Look/Global Look Press

Выступления Степаненко на настоящий момент пользуются популярностью у молодого поколения, которое разбирает ее монологи на цитаты и называет юмористку «иконой юмора» и «королевой женского стендапа».

