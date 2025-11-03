Скандал из-за парика, статус холостяка, арест на Украине: как живет Басков

Народный артист России Николай Басков продолжает творческую деятельность. Что известно о его личной жизни и отношении к спецоперации?
Чем известен Басков
Николай Басков родился 15 октября 1976 года в Москве, окончил ГИТИС по классу камерного и оперного пения, а также факультет госуправления МГУ им. М. В. Ломоносова. Оперную карьеру он начал в 1999 году в Большом театре, эстрадную — в 2000 году после выхода клипа на песню «Памяти Карузо».
За годы карьеры Басков выпустил около 10 альбомов. Наиболее известные его песни: «Шарманка», «Отпусти меня», «Ты далеко», «Натуральный блондин», «Николай» и другие.
Также он известен как ведущий музыкальных премий, концертов и программ «Утренняя почта», «Дуэты», «Ну-ка, все вместе!».
Что известно о личной жизни Баскова
Николай Басков с 2001 по 2008 год состоял в браке со Светланой Шпигель. У пары родился сын Бронислав. После развода исполнитель не видится с наследником по настоянию бывшей жены.
Артист также встречался с моделью Викторией Лопыревой, в 2017 году они сообщили о планах пожениться, но свадьба не состоялась. По словам певца, они расстались из-за плотных графиков друг друга.
Басков не скрывает, что не лишен внимания со стороны женского пола. Музыкант рассказал NEWS.ru, что не мечтает о новом браке и доволен своей жизнью и свободой.
«Мне так приятно, когда у меня есть выбор, и каждый раз это какое-то новое увлечение как допинг для меня. Когда ты входишь в какие-то романтические отношения, то это же классно, когда ты понимаешь, что человек с той стороны, девушка, понимает, что эти отношения не ведут к браку», — пояснил он.
При этом Telegram-канал «Свита Короля» в октябре сообщил, что Басков якобы готовится к политической карьере и ищет себе супругу «по статусу». По информации источника, артист решил, что женитьба поможет ему укрепить имидж перед возможным переходом в политику.
Как Басков относится к СВО
Николай Басков поддерживает проведение спецоперации. В 2022 году он пожертвовал семьям участников СВО миллион рублей.
«Я был одним из первых артистов, которые поддержали СВО. Я столкнулся с огромным количеством угроз», — рассказывал он.
Певец считает украинских коллег причастными к инцидентам с угрозами. По его мнению, они могли выложить номера знаменитостей в открытый доступ.
В 2022 году украинский суд заочно арестовал Баскова по делу о посягательстве на территориальную целостность страны. В 2024 году Владимир Зеленский лишил исполнителя звания народного артиста Украины.
Чем сейчас занимается Басков
Николай Басков в 49 лет продолжает творческую деятельность. В октябре он выпустил новую песню «Небом посланная женщина» и дал юбилейный концерт в Москве.
Также артист остается ведущим программы «Ну-ка, все вместе!». В последнем выпуске Басков отличился скандалом с певцом Ваней Дмитриенко, который после замечаний старшего коллеги о его возрасте пошутил про парик.
«Николай, у вас такой потрясающий парик. Прямо интересно, где вы постоянно новый берете?» — сказал он.
Шутку оценили другие члены жюри программы, а Басков пообещал «уничтожить потом» артиста.
Сегодня, 3 ноября, Басков принял участие в юбилейном концерте поэтессы Ларисы Рубальской на телеканале «Россия». Он исполнил композицию ее авторства «Куда ты денешься» и заметил, что песня, как никогда, подходит его «холостой ситуации».
Читайте также:
Измены женам, призыв с Украины, отсутствие ролей: как живет Евгений Дятлов
Снежный шквал и холод до -30? Погода в Москве в начале декабря: чего ждать
Дом в Финляндии, мнение о выборах, четверо детей: как живет Андрей Федорцов