Скандал из-за парика, статус холостяка, арест на Украине: как живет Басков

Чем известен Басков

Николай Басков родился 15 октября 1976 года в Москве, окончил ГИТИС по классу камерного и оперного пения, а также факультет госуправления МГУ им. М. В. Ломоносова. Оперную карьеру он начал в 1999 году в Большом театре, эстрадную — в 2000 году после выхода клипа на песню «Памяти Карузо».

За годы карьеры Басков выпустил около 10 альбомов. Наиболее известные его песни: «Шарманка», «Отпусти меня», «Ты далеко», «Натуральный блондин», «Николай» и другие.

Также он известен как ведущий музыкальных премий, концертов и программ «Утренняя почта», «Дуэты», «Ну-ка, все вместе!».

Что известно о личной жизни Баскова

Николай Басков с 2001 по 2008 год состоял в браке со Светланой Шпигель. У пары родился сын Бронислав. После развода исполнитель не видится с наследником по настоянию бывшей жены.

Артист также встречался с моделью Викторией Лопыревой, в 2017 году они сообщили о планах пожениться, но свадьба не состоялась. По словам певца, они расстались из-за плотных графиков друг друга.

Басков не скрывает, что не лишен внимания со стороны женского пола. Музыкант рассказал NEWS.ru, что не мечтает о новом браке и доволен своей жизнью и свободой.

Николай Басков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Мне так приятно, когда у меня есть выбор, и каждый раз это какое-то новое увлечение как допинг для меня. Когда ты входишь в какие-то романтические отношения, то это же классно, когда ты понимаешь, что человек с той стороны, девушка, понимает, что эти отношения не ведут к браку», — пояснил он.

При этом Telegram-канал «Свита Короля» в октябре сообщил, что Басков якобы готовится к политической карьере и ищет себе супругу «по статусу». По информации источника, артист решил, что женитьба поможет ему укрепить имидж перед возможным переходом в политику.

Как Басков относится к СВО

Николай Басков поддерживает проведение спецоперации. В 2022 году он пожертвовал семьям участников СВО миллион рублей.

«Я был одним из первых артистов, которые поддержали СВО. Я столкнулся с огромным количеством угроз», — рассказывал он.

Певец считает украинских коллег причастными к инцидентам с угрозами. По его мнению, они могли выложить номера знаменитостей в открытый доступ.

В 2022 году украинский суд заочно арестовал Баскова по делу о посягательстве на территориальную целостность страны. В 2024 году Владимир Зеленский лишил исполнителя звания народного артиста Украины.

Чем сейчас занимается Басков

Николай Басков в 49 лет продолжает творческую деятельность. В октябре он выпустил новую песню «Небом посланная женщина» и дал юбилейный концерт в Москве.

Николай Басков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Также артист остается ведущим программы «Ну-ка, все вместе!». В последнем выпуске Басков отличился скандалом с певцом Ваней Дмитриенко, который после замечаний старшего коллеги о его возрасте пошутил про парик.

«Николай, у вас такой потрясающий парик. Прямо интересно, где вы постоянно новый берете?» — сказал он.

Шутку оценили другие члены жюри программы, а Басков пообещал «уничтожить потом» артиста.

Сегодня, 3 ноября, Басков принял участие в юбилейном концерте поэтессы Ларисы Рубальской на телеканале «Россия». Он исполнил композицию ее авторства «Куда ты денешься» и заметил, что песня, как никогда, подходит его «холостой ситуации».

