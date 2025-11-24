День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 17:06

Бывшая жена Баскова столкнулась с большой проблемой

Бывшую жену Баскова признали банкротом

Светлана Шпигель (слева) Светлана Шпигель (слева) Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Суд признал банкротом бывшую жену исполнителя Николая Баскова Светлану Шпигель, передает Telegram-канал «112». По информации источника, соответствующий иск подала компания «Биотэк».

На канале сообщили, что также накануне арбитражный суд признал недействительными сделки по выплате дивидентов «Биотэком» на сумму 269,5 млн рублей. Другие подробности дела авторы не раскрывали.

Отмечается, что Басков был женат на Шпигель с 2001 по 2008 год. У пары родился сын Бронислав. После развода исполнитель не видится с наследником по настоянию бывшей жены.

Также сообщалось, что бывшие тесть и теща Баскова, Борис и Евгения Шпигель, накопили огромные долги. Общая сумма их задолженностей составила 17,1 млрд рублей.

Ранее Telegram-канал «Звездач» заявил, что Басков должен выплатить налоговой более миллиона рублей. По данным авторов, счет был выставлен ИП артиста. На канале утверждали, что общая сумма составила 1 253 451 рубль. Авторы также уточняли, что Басков активно занимался ремонтом своего особняка. Артист обещал закончить работы к своему юбилею — в 2026 году певцу исполнится 50 лет.

Николай Басков
жены
долги
компании-банкроты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дочь Александра Малинина устроила вечеринку после разрыва помолвки
«Никто не собирается договариваться»: депутат об атаке ВСУ на Москву
Матвиенко назвала главный инструмент «глобальной партии войны»
Россияне жалуются на массовый сбой в работе популярного провайдера
Стало известно, что может вынудить Украину заключить мирный договор с РФ
Представитель Александра Емельяненко высказался о его возвращении в спорт
У берегов Мексики впервые обнаружили живого редкого кита
Раскрыто, станут ли активы России пропуском для ЕС на переговоры по Украине
Охлобыстин назвал женщин, перед которыми испытывает слабость
Врач развеяла миф об электронных сигаретах
Внук индийского актера был тронут рекламой с участием деда
Си Цзиньпин твердо высказался о возвращении Тайваня
Си Цзиньпин дал Трампу понять одну вещь насчет переговоров по Украине
Ушаков объяснил, как Армения сделает вклад в саммит ОДКБ
Простой рецепт канапе для фуршета: ваш хит на любом празднике
В Белгородской области атака БПЛА обернулась трагедией
План США по Украине значительно урезали после женевских дебатов
«Не под силу обычным дронам»: названо главное преимущество «Ланцетов»
Ушла из жизни народная артистка России Лилия Юдина
Ушаков раскрыл, какие документы подпишут на саммите ОДКБ
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку
Общество

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.