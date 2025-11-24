Бывшая жена Баскова столкнулась с большой проблемой

Суд признал банкротом бывшую жену исполнителя Николая Баскова Светлану Шпигель, передает Telegram-канал «112». По информации источника, соответствующий иск подала компания «Биотэк».

На канале сообщили, что также накануне арбитражный суд признал недействительными сделки по выплате дивидентов «Биотэком» на сумму 269,5 млн рублей. Другие подробности дела авторы не раскрывали.

Отмечается, что Басков был женат на Шпигель с 2001 по 2008 год. У пары родился сын Бронислав. После развода исполнитель не видится с наследником по настоянию бывшей жены.

Также сообщалось, что бывшие тесть и теща Баскова, Борис и Евгения Шпигель, накопили огромные долги. Общая сумма их задолженностей составила 17,1 млрд рублей.

Ранее Telegram-канал «Звездач» заявил, что Басков должен выплатить налоговой более миллиона рублей. По данным авторов, счет был выставлен ИП артиста. На канале утверждали, что общая сумма составила 1 253 451 рубль. Авторы также уточняли, что Басков активно занимался ремонтом своего особняка. Артист обещал закончить работы к своему юбилею — в 2026 году певцу исполнится 50 лет.