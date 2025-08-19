Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 08:23

Бывшие тесть и теща Баскова задолжали более 17 млрд рублей

Бывшие тесть и теща Баскова Шпигели задолжали 17,1 млрд рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бывшие тесть и теща певца Николая Баскова Евгения и Борис Шпигели имеют долги на 17,1 млрд рублей, сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы суда. В частности, задолженность связана с неуплатой налогов и платежей ЖКУ.

Отмечается, что 16,2 млрд рублей должны взыскать с Бориса Шпигеля по иску Генпрокуратуры. Кроме того, Евгения Шпигель должна выплатить более 900 млн за коммунальные платежи и налоги, а также более 149,7 миллиона рублей по уголовному штрафу. При этом ее супруг Борис задолжал по коммуналке 370,5 тысячи рублей.

Ранее Измайловский суд Москвы отказался возвращать предметы живописи и старинные книги бывшему сенатору Борису Шпигелю, которого осудили за дачу взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Вещи были изъяты в рамках предварительного следствия.

В качестве аргументов сторона защиты привела отсутствие каких-либо решений суда об обращении взыскания печатных изданий и объектов живописи при вынесении приговора. Кроме того, адвокат бывшего чиновника указал, что судьба арестованного имущества не решена, хотя при этом сохраняется наложенный на него арест.

Россия
Николай Басков
долги
деньги
Бывшие тесть и теща Баскова задолжали более 17 млрд рублей
