Бывшие тесть и теща Баскова задолжали более 17 млрд рублей

Бывшие тесть и теща певца Николая Баскова Евгения и Борис Шпигели имеют долги на 17,1 млрд рублей, сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы суда. В частности, задолженность связана с неуплатой налогов и платежей ЖКУ.

Отмечается, что 16,2 млрд рублей должны взыскать с Бориса Шпигеля по иску Генпрокуратуры. Кроме того, Евгения Шпигель должна выплатить более 900 млн за коммунальные платежи и налоги, а также более 149,7 миллиона рублей по уголовному штрафу. При этом ее супруг Борис задолжал по коммуналке 370,5 тысячи рублей.

Ранее Измайловский суд Москвы отказался возвращать предметы живописи и старинные книги бывшему сенатору Борису Шпигелю, которого осудили за дачу взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Вещи были изъяты в рамках предварительного следствия.

В качестве аргументов сторона защиты привела отсутствие каких-либо решений суда об обращении взыскания печатных изданий и объектов живописи при вынесении приговора. Кроме того, адвокат бывшего чиновника указал, что судьба арестованного имущества не решена, хотя при этом сохраняется наложенный на него арест.