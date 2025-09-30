Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 19:05

Стала известна сумма возможного долга Баскова перед налоговой

Басков мог задолжать налоговой более миллиона рублей

Николай Басков Николай Басков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал «Звездач» заявил, что артист Николай Басков должен выплатить налоговой более миллиона рублей. По данным авторов, счет был выставлен ИП артиста.

На канале утверждают, что ФНС выставила счет певцу на 1 253 451 рубль. Уточняется, что сейчас Басков активно занимается ремонтом своего особняка. Артист обещал закончить работы к своему юбилею — в следующем году певцу исполнится 50 лет.

Ранее стало известно, что бывшие тесть и теща Баскова, Борис и Евгения Шпигель, накопили огромные долги. Общая сумма их задолженностей составляет 17,1 млрд рублей. Так, Борис должен выплатить 16,2 млрд рублей по иску Генпрокуратуры из-за неуплаты налогов. А Евгения — 900 млн рублей за коммунальные услуги и налоги, а также 149,7 млн рублей в виде уголовного штрафа.

Также сообщалось, что исполнитель вместе с коллегами по цеху Григорием Лепсом и Ларисой Долиной бесплатно выступит для раненых бойцов СВО. Концерты пройдут в ряде регионов страны и будут организованы в госпиталях и военных медицинских учреждениях.

Николай Басков
долги
ФНС
ремонты
