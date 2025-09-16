Басков и Лепс выступят для российских военных Басков, Лепс и Долина бесплатно выступят для раненных на СВО российских военных

Народные артисты России Николай Басков, Григорий Лепс, Лариса Долина и другие исполнители бесплатно выступят для раненых бойцов специальной военной операции в рамках акции «Песни и кино — нашим героям», рассказал создатель группы «Земляне» Владимир Киселев. Концерты пройдут в ряде регионов страны и будут организованы в госпиталях и военных медицинских учреждениях, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы приезжаем за свой счет, и я хотел бы особенно указать, что Николай Басков, Денис Майданов, Ирина Дубцова, Григорий Лепс и другие, безусловно, приезжают за свой счет на эти территории. Они лишаются в этот момент концертов. В эти дни они привозят туда огромное количество помощи, — поделился Киселев.

По словам организаторов, концерты будут проходить для военнослужащих, сотрудников МВД, ФСБ, Росгвардии, а также для тех, кто находится в госпиталях. Помимо музыкальных выступлений, участникам акции покажут документальные фильмы о бойцах СВО. Инициативу поддержали Минобороны РФ, МВД РФ, ФСБ РФ, Росгвардия и Всероссийское казачье общество.

Ранее Долина рассказала, как совместно с Народным фронтом организовала сбор гитар для военных на Херсонском направлении. Артистка подчеркнула, что такие инициативы оказывают критически важную эмоциональную поддержку бойцам между боями.