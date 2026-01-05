Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 10:16

«Фантазия»: Токаев высказался об изменениях в госсистеме

Токаев опроверг слухи о личных интересах в парламентской реформе Казахстана

Касым-Жомарт Токаев Касым-Жомарт Токаев Фото: kremlin.ru
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опроверг слухи о подготовке масштабной парламентской реформы ради удовлетворения личных интересов. В интервью, опубликованном в газете «Туркестан», глава государства назвал фантазией утверждения о том, что цель изменений — усиление роли спикера парламента.

Это фантазия. <...> Я неоднократно говорил о том, что Казахстан — это государство с президентской формой правления. <...> Менять всю государственную систему в угоду личным интересам было бы в высшей степени безответственно и, я бы сказал, непорядочно, — заявил Токаев.

Президент напомнил, что придерживается концепции «Сильный президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство», изложенной им восемь лет назад. Он отметил, что в скором времени будет обнародована часть долгосрочных планов по продолжению политических преобразований.

Ранее Токаев окончательно запретил в стране пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Глава республики подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента».

Касым-Жомарт Токаев
Казахстан
реформы
системы
