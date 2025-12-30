Токаев окончательно утвердил закон о запрете пропаганды ЛГБТ в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев окончательно запретил в стране пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), сообщает местное издание Tengrinews.kz. По его информации, глава республики подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента».

В соответствии с законом в Казахстане теперь официально запрещена пропаганда ЛГБТ, — говорится в материале.

Поправки также затрагивают архивную сферу. Доступ к документам Национального архивного фонда, содержащим сведения о частной жизни и семейной тайне, будет ограничен на 75 лет с момента их создания.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в Европе продолжается агрессивное навязывание псевдоценностей, причем с самого раннего возраста. В качестве примера он привел Великобританию, где для эксперимента 226 детям в возрасте от 10 лет, считающим себя трансгендерами, будут вводить блокаторы полового созревания.