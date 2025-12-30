Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 13:50

Токаев окончательно утвердил закон о запрете пропаганды ЛГБТ в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев Касым-Жомарт Токаев Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев окончательно запретил в стране пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), сообщает местное издание Tengrinews.kz. По его информации, глава республики подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента».

В соответствии с законом в Казахстане теперь официально запрещена пропаганда ЛГБТ, — говорится в материале.

Поправки также затрагивают архивную сферу. Доступ к документам Национального архивного фонда, содержащим сведения о частной жизни и семейной тайне, будет ограничен на 75 лет с момента их создания.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в Европе продолжается агрессивное навязывание псевдоценностей, причем с самого раннего возраста. В качестве примера он привел Великобританию, где для эксперимента 226 детям в возрасте от 10 лет, считающим себя трансгендерами, будут вводить блокаторы полового созревания.

Казахстан
Касым-Жомарт Токаев
законы
запреты
ЛГБТ-пропаганда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России рассказали, какая европейская страна понизит градус русофобии в ЕС
ВСУ атаковали автомобиль с мирными жителями Северска во время эвакуации
Один человек пал жертвой атаки БПЛА в российском регионе
Синоптики назвали самые холодные и теплые точки России в новогоднюю ночь
Никаких мандаринов! Правильные закуски к шампанскому на Новый год
Острова архипелага в Японии тряхнуло на 5,5 балла
Валиеву назвали величайшей фигуристкой
Два ребенка пострадали в Подмосковье из-за петард
Стало известно о попытках ВСУ прорваться в Купянск
Ветеринар ответил, как помочь питомцу пережить стресс от взрыва пиротехники
Иностранец планировал теракт в адыгейской школе
Белоусов наградил российских военных за мужество и профессионализм
Лавров рассказал, что заложено в культурном коде россиян
Нацизм, оскорбление солдата: за что на самом деле судят блогера Маркаряна?
Торопившаяся встретить Новый год с сыном женщина едва не стала инвалидом
Инсценировавший суицид на Красной площади акционист покинул Россию
АвтоВАЗ заявил о повышении цен с 2026 года
Суд освободил бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова из СИЗО
Нападающий «Динамо» подвел профессиональные итоги 2025 года
Аналитики дали прогноз по импорту Индией нефти из России
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.