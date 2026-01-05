На могиле Мэттью Перри появилась отсылка к «Друзьям»

Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер, Кортни Кокс, Мэтт Леблан, Лиза Кудроу и Мэттью Перри в «Друзьях». Первый сезон 1994–1995 гг.

На кладбище Forest Lawn Memorial Park в Лос-Анджелесе установили памятную табличку на месте захоронения Мэттью Перри, сообщает издание Entertainment Weekly. Надгробие появилось только сейчас, спустя более двух лет после смерти артиста в октябре 2023 года. На плите указаны полные имя и фамилия актера, даты его жизни и лаконичная надпись на английском языке: Deeply Loved Friend («Глубоко любимый друг»).

Поклонники сериала «Друзья» усмотрели в эпитафии символичную связь с названием шоу, принесшего Перри мировую известность, и его персонажем Чендлером Бингом. Ранее место захоронения оставалось без постоянного знака. Установка таблички завершает процесс благоустройства места упокоения актера.

Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет в своем доме в Пасифик-Палисейдсе. Обстоятельства его смерти стали предметом резонансного полицейского расследования, связанного с оборотом рецептурных препаратов.

