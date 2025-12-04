Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 17:37

Суд решил судьбу «Доктора П», продававшего кетамин Мэттью Перри

Продававшего Мэттью Перри кетамин врача приговорили к 2,5 года заключения

Мэттью Перри Мэттью Перри Фото: Supplied by FilmStills.net/FilmStills.net/Global Look Press
Окружной судья США Шерилин Пис Гарнетт приговорила бывшего врача из Санта-Моники Сальвадора Пласенсию к 2,5 года заключения по делу о смерти звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри, сообщает пресс-служба прокуратуры США по Центральному округу Калифорнии. Следствие установило, что медик неоднократно продавал кетамин актеру, хотя знал, что препарат несет угрозу его жизни.

44-летний Пласенсия, известный как «Доктор П», также должен выплатить штраф в размере 5,6 тыс. долларов. Приговор является окончательным. Бывшего медика взяли под стражу прямо в зале суда.

Согласно материалам дела, Пласенсия познакомился с Перри в 2023 году через своего пациента. Актер, страдавший от зависимости, искал кетамин — сильнодействующий анестетик, отпуск которого без одобрения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США запрещен.

В течение нескольких недель врач неоднократно приобретал препарат у другого медработника. Он заказывал его через аптеку, используя свою лицензию, а также лично делал Перри инъекции.

Однажды у Перри после дозы кетамина произошел резкий скачок давления, но, несмотря на это, Паленсия оставил препарат его помощнику, зная, что он будет введен. Накануне смерти актер решил сделать перерыв, но врач купил ему новую партию кетамина и оставил ее в своей клинике для дальнейшей передачи. Перри умер на следующий день от передозировки этим веществом.

В июле Пласенсия признал себя виновным по четырем пунктам обвинения в распространении кетамина. После этого его медицинскую лицензию в Калифорнии отозвали.

Ранее из мемуаров фронтмена Black Sabbath стало известно, что британский рок-музыкант Оззи Осборн однажды посетил с актером Мэттью Перри собрание анонимных алкоголиков (АА). Книга под названием «Последние обряды» поступила в свободную продажу и уже привлекла внимание поклонников.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

