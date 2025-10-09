Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 13:34

Стала известна неожиданная деталь из жизни Оззи Осборна и Мэттью Перри

Оззи Осборн рассказал в мемуарах о совместном посещении клуба АА с Мэттью Перри

Оззи Осборн Оззи Осборн Фото: NILSSON RICKARD/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский рок-музыкант Оззи Осборн однажды посетил с актером Мэттью Перри собрание анонимных алкоголиков (АА), сообщает бельгийский портал HLN со ссылкой на мемуары фронтмена Black Sabbath. Книга под названием «Последние обряды» поступила в свободную продажу и уже привлекла внимание поклонников.

Осборн рассказал, что они вместе с Перри посетили собрание АА для поддержки в борьбе с зависимостью. После этой встречи звезда сериала «Друзья» лично нанес визит легендарному рокеру. Музыкант охарактеризовал Перри как человека невероятного таланта, который прилагал титанические усилия для победы над своими демонами.

Он делал все возможное, чтобы оставаться на правильном пути… Пока не наступал другой день, когда он прислушивался к демонам в своей голове, — написал Осборн.

По словам рок-звезды, Перри боролся до конца, но этой борьбы оказалось недостаточно. Актер умер 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. Его тело нашли в джакузи после передозировки кетамина. Оззи Осборн умер 22 июля от внезапной остановки сердца. Ему было 76 лет.

Ранее певец Элтон Джон признался в документальном фильме «Прикосновение к золоту», что после смерти из его тела сделают украшения для близких. Автор хитов «Человек-ракета» и «Ты чувствуешь сегодня любовь?» распорядился, чтобы из его коленных чашечек сделали ожерелье, а сыновья и близкие получат пробирки с его кровью и украшения из праха.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

