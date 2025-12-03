Вдова Оззи Осборна ждет пополнения в семействе Вдова Оззи Осборна Шэрон в 73 года станет бабушкой в третий раз

Вдова музыканта Оззи Осборна Шэрон станет бабушкой в третий раз, сообщает Daily Mail. По данным источника, 73-летней женщине очень плохо от потери мужа, и она обожает внуков. Ребенка ждет 34-летняя Ари Герхарт — жена единственного сына Шэрон — Джека Осборна.

Шэрон очень расстроена, ей очень плохо от потери Оззи. Она обожает внуков, и появление еще одного — было бы для нее настоящим счастьем, — отметил знакомый с ситуацией информатор.

Герхарт появилась на публике в свободном комбинезоне, который не скрыл округлившегося живота. Модный дизайнер, которая вышла замуж за Осборна в 2023 году, находится на последних месяцах беременности. В качестве прически женщина выбрала две крупные косы, которые лежали на плечах.

Осборна не стало в июле 2025 года в возрасте 76 лет. Музыкант скончался от сердечной недостаточности в своем британском поместье. Шэрон Осборн четыре месяца носила траур после смерти знаменитого мужа.

Ранее квартиру Осборна в Калифорнии выставили на продажу за $2,3 млн (около 193 млн рублей). При этом жилье в 2022 году покупалось почти за эту же сумму.