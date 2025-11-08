Квартира Оззи Осборна выставлена на продажу

Квартира британского рок-музыканта Оззи Осборна в Калифорнии выставлена на продажу, сообщает New York Post. Продавец хочет за нее $2,3 млн (около 193 млн рублей), при том, что в 2022 году она приобреталась почти за ту же сумму.

Квартира занимает примерно 111 кв. м и включает одну спальню с выходом на террасу и два санузла, один из которых соединен с ванной. Кухня украшена мраморным полом, гостиная просторная с панорамными окнами и балконом. Жилье расположено на 10-м этаже охраняемого здания с консьержем, спортзалом, открытым бассейном, паровой баней и дополнительными кладовыми для жильцов.

Ранее эта квартира сдавалась в аренду: в феврале 2024 года месячная арендная плата составляла $ 9,5 тысяч (7,7 млн рублей). Семья Осборн ранее владела еще одной квартирой в этом же здании, которую продала в октябре 2024 года.

О смерти Осборна стало известно 22 июля. За свою карьеру музыкант был дважды включен в Зал славы британской музыки и Зал славы рок-н-ролла США — как участник Black Sabbath и как сольный исполнитель.

Бывший гитарист Black Sabbath Закк Уайлд рассказал, как получил от Оззи Осборна текстовое сообщение, которое оказалось прощальным. Осборн отправил СМС после концерта на фестивале Back to the Beginning в Бирмингеме, где коллектив выступил в последний раз.