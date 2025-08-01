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01 августа 2025 в 15:17

Стало известно, что Осборн написал в прощальном СМС гитаристу Black Sabbath

Гитарист Black Sabbath Уайлд заявил, что получил прощальное СМС от Осборна

Оззи Осборн Оззи Осборн Фото: f84/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший гитарист Black Sabbath Закк Уайлд рассказал, как получил от Оззи Осборна текстовое сообщение, которое оказалось прощальным. Осборн отправил СМС после концерта на фестивале Back to the Beginning в Бирмингеме, где коллектив выступил в последний раз, сообщил Уайлд в интервью Guitar World.

Закки, извини, там был какой-то дурдом. Я тебя не видел. Спасибо за все! – говорится в сообщении.

Гитарист отметил, что рассчитывал увидеться с Осборном после концерта, но этого не произошло. Уайлд выступал с Black Sabbath с 1987 года. Музыкант признает, что в их отношениях «было много веселья и выпивки». Но он всегда мог обратиться за советом к товарищу, который был старше почти на 20 лет.

О смерти Осборна стало известно 22 июля. Один из основателей группы Black Sabbath ушел из жизни в возрасте 76 лет. У музыканта была болезнь Паркинсона, в последние годы он страдал от других проблем со здоровьем, в том числе от осложнений после травм, полученных в результате падения в 2019 году. За свою карьеру Осборн был дважды включен в Зал славы британской музыки и Зал славы рок-н-ролла США — как участник Black Sabbath и как сольный исполнитель.

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