Вдова Осборна представила мерч с насмешкой над вокалистом Pink Floyd

Вдова Оззи Осборна Шэрон анонсировала дисс-мерч против вокалиста Pink Floyd Роджера Уотерса, который намекнул, что лидер Black Sabbath вовсе не умирал. Ссылка на него была размещена в официальном аккаунте музыканта в соцсети X в преддверии его дня рождения 3 декабря, покупка доступна в течение 48 часов.

На футболках размещено похожее на обложку альбома Pink Floyd изображение, рядом с которой карикатурный Оззи справляет нужду. Под анонсом опубликована запись речи Шэрон в адрес Уотерса.

У него нет харизмы, ладно, он похож на Франкенштейна. Этот парень просто больной на голову. Он никому не нужен в современном мире, его никто не любит — скучный, без сценической харизмы, завистливый он. <...> Он просто дурной человек, — сказала Шэрон Осборн.

Ранее стало известно, что вдова Оззи Осборна станет бабушкой в третий раз. Ребенка ждет 34-летняя Ари Герхарт — жена единственного сына Шэрон — Джека Осборна. Герхарт появилась на публике в свободном комбинезоне, который не скрыл округлившегося живота. Модный дизайнер, которая вышла замуж за Джека Осборна в 2023 году, находится на последних месяцах беременности. В качестве прически женщина выбрала две крупные косы, которые лежали на плечах.