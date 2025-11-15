Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в беседе с РИА Новости назвал украинскую власть нацистской. По его словам, никакой демократии на Украине давно нет — с тех пор, как там был «совершен незаконный государственный переворот».

Нельзя запрещать русский язык. Вы не можете заниматься всем этим нацистским дерьмом со Степаном Бандерой и при этом называть себя демократией, — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о прямой связи между будущей западной поддержкой Украины и реакцией киевских властей на коррупционный скандал. В беседе с украинским вице-премьером Тарасом Чайкой он предупредил о вероятном сокращении международной помощи в случае продолжения потворства коррупционным практикам.

Кроме того, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что Соединенные Штаты осознают регулярные обращения президента Украины Владимира Зеленского о помощи как блеф, не способный улучшить положение ВСУ на фронте. Парламентарий констатировал, что, вопреки постоянным заверениям киевского руководства, украинский кризис приобретает затяжной характер.