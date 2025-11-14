В Польше предупредили Киев о риске потери поддержки Запада Сикорский: Запад может прекратить помощь Украине из-за коррупционных скандалов

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о прямой зависимости дальнейшей западной поддержки Украины от реакции киевских властей на коррупционный скандал, передает Polsat. В разговоре с вице-премьером Украины Тарасом Чайкой он предупредил о возможной потере западной поддержки при продолжении потворства коррупции.

То, как украинские власти на это отреагируют, будет ключевым (для принятия решений о дальнейшей помощи. — NEWS.ru), — сказано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что коррупционный скандал на Украине не остался незамеченным ключевыми международными игроками в Европе и США, поскольку в центре скандала оказалось окружение президента Владимира Зеленского. Песков добавил, что западные страны являются активными донорами украинского руководства.

До этого Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой провело операцию по вскрытию коррупционной схемы в энергетике. В рамках расследования детективы провели обыски у ряда высокопоставленных лиц, включая министра юстиции Германа Галущенко и бизнесмена Тимура Миндича. Последнего называют «кошельком» Зеленского.