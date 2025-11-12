Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 12:30

Песков высказался по поводу коррупционного скандала на Украине

Песков: США и Европа обратили внимание на коррупционный скандал на Украине

Коррупционный скандал на Украине не остался незамеченным ключевыми международными игроками в Европе и США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В центре скандала оказалось окружение украинского президента Владимира Зеленского.

Безусловно, [Кремль] обратил [внимание]. Мы полагаем, что и в европейских столицах обратили на это внимание, и в Соединенных Штатах Америки обратили на это внимание. Это ведь страны, которые являются такими активными донорами киевского режима, — добавил Песков.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у близких к Зеленскому лиц в ответ на его действия по подрыву их работы. После этого бюро раскрыло крупную коррупционную схему с участием государственной атомной энергетической компании, собрав тысячи часов аудиозаписей и документов, свидетельствующих о деятельности организованной преступной группы.

Ранее сообщалось, что расследование в отношении украинского бизнесмена Тимура Миндича вызвало напряженность в высших эшелонах власти Украины. В окружении Зеленского наблюдается всплеск панических настроений из-за вероятности аналогичного преследования.

