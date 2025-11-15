Солдат ВСУ скоро не останется, поэтому участвовать в конфликте со стороны Украины будет некому, заявил в беседе с РИА Новости основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс. По его словам, украинские мужчины «массово исчезают» из-за мобилизации в стране.

Вылавливают на улицах мужчин средних лет и детей и ставят их в окопы на линии фронта. <…> И скоро их совсем не останется. Они исчезнут, — подчеркнул музыкант.

Ранее Уотерс назвал украинскую власть нацистской. По его мнению, никакой демократии на Украине давно нет — с тех пор, как там был «совершен незаконный государственный переворот». Также вокалист отметил, что нельзя запрещать в стране русский язык.

До этого основатель Pink Floyd заявил, что русскоязычным регионам востока Украины нужно предоставить право самоопределения. Музыкант подчеркнул важность мирного урегулирования конфликта через демократические механизмы. Уотерс также отметил глубокое разделение Украины на пророссийский восток и антироссийский запад.