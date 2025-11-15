Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 10:07

«Они исчезнут»: основатель Pink Floyd предсказал ВСУ незавидное будущее

Основатель Pink Floyd Уотерс: солдат ВСУ на Украине скоро не останется

Роджер Уотерс Роджер Уотерс Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Солдат ВСУ скоро не останется, поэтому участвовать в конфликте со стороны Украины будет некому, заявил в беседе с РИА Новости основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс. По его словам, украинские мужчины «массово исчезают» из-за мобилизации в стране.

Вылавливают на улицах мужчин средних лет и детей и ставят их в окопы на линии фронта. <…> И скоро их совсем не останется. Они исчезнут, — подчеркнул музыкант.

Ранее Уотерс назвал украинскую власть нацистской. По его мнению, никакой демократии на Украине давно нет — с тех пор, как там был «совершен незаконный государственный переворот». Также вокалист отметил, что нельзя запрещать в стране русский язык.

До этого основатель Pink Floyd заявил, что русскоязычным регионам востока Украины нужно предоставить право самоопределения. Музыкант подчеркнул важность мирного урегулирования конфликта через демократические механизмы. Уотерс также отметил глубокое разделение Украины на пророссийский восток и антироссийский запад.

Роджер Уотерс
Украина
ВСУ
Pink Floyd
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«За людей не считали»: украинский пленный сделал признание о командирах
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 ноября: где сбои в России
Российские инженеры разработали новое авиационное вооружение
Быстрые рулеты на скорую руку: 8 простых вариантов
В Совфеде раскрыли, как санкции отразились на европейцах
Оружейный «курьер» отправился за решетку после доставки «заказа» в колонию
Стало известно о голодовке жены экс-мэра Сочи в СИЗО
На Украине завыли сирены воздушной тревоги
На Западе раскрыли, куда уехал Зеленский после российских авиаударов
Строительство нового города в Сибири оценили в 1 трлн рублей
Стало известно, приведет ли скандал с НАБУ к новому «майдану» в Киеве
Россиянин поехал в кругосветное путешествие и стал перуанским бомжем
На Солнце произошла мощная вспышка
Секрет нежного минтая с морковью и луком: простой рецепт
Полиция начала бить тревогу из-за «мигрантов-призраков»
Колумбия ударила по скоплению наркоторговцев у границы с Венесуэлой
«Сущая мелочь»: Каллас указала на выгоду от поддержки Украины
В Тюмени мужчины разыграли друга и оказались под стражей
Россиянка ограбила магазин с помощью загипсованной руки
Стала известна судьба бывшего здания генконсульства Украины в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Шпроты всегда побеждают все закуски на столе: делаем праздничные бутерброды на Новый год — новый вариант с киви
Общество

Шпроты всегда побеждают все закуски на столе: делаем праздничные бутерброды на Новый год — новый вариант с киви

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.